Mourinho'nun takımına güveni tam!

Herkes son haftalarda Fenerbahçe'nin futbolunu eleştirse de teknik direktör Jose Mourinho'nun öğrencilerine güvendiği öğrenildi.
Yeni bir hocanın istediği sistemin bir anda oturmayacağını düşünen Portekizli çalıştırıcının kritik haftalarda oyundan önce sonuca önem verdiği bildirildi. Öğrencileriyle yaptığı her toplantıda eksikleri dile getiren tecrübeli teknik adamın her şeyden önce 90 dakika sonunda kazanan taraf olmaları gerektiğine vurgu yaptığı ortaya çıktı.
"MOU ETKİSİ KUPADIR"
Kazanarak yüksek motivasyon ve morali korumayı amaçlayan Mourinho'nun zaman içinde de beklenen pozitif futbolu ortaya koyacaklarını düşündüğü bildirildi. Önce sonuç isteyen Mourinho'nun, milli arada antrenmana çıkan isimlerin performansını daha yukarıya çıkarmak için fizik yükleme yapacağı öğrenildi.
Öte yandan Mourinho, Union maçının ardından 'Etkinizi ne zaman göreceğiz?' sorusuna "Mourinho etkisi dediğiniz şey, kupalar kazanmaktır. Biz eylül ayında bunu yapamayız çünkü bu zamanda kaldırılacak bir kupa yok. Gittiğim her kulüpte kupalar kazandım. Her kulüpte yarattığım efekt bu" cevabını vererek iddiasını ortaya koymuştu.
Yeni bir hocanın istediği sistemin bir anda oturmayacağını düşünen Portekizli çalıştırıcının kritik haftalarda oyundan önce sonuca önem verdiği bildirildi. Öğrencileriyle yaptığı her toplantıda eksikleri dile getiren tecrübeli teknik adamın her şeyden önce 90 dakika sonunda kazanan taraf olmaları gerektiğine vurgu yaptığı ortaya çıktı.
"MOU ETKİSİ KUPADIR"
Kazanarak yüksek motivasyon ve morali korumayı amaçlayan Mourinho'nun zaman içinde de beklenen pozitif futbolu ortaya koyacaklarını düşündüğü bildirildi. Önce sonuç isteyen Mourinho'nun, milli arada antrenmana çıkan isimlerin performansını daha yukarıya çıkarmak için fizik yükleme yapacağı öğrenildi.
Öte yandan Mourinho, Union maçının ardından 'Etkinizi ne zaman göreceğiz?' sorusuna "Mourinho etkisi dediğiniz şey, kupalar kazanmaktır. Biz eylül ayında bunu yapamayız çünkü bu zamanda kaldırılacak bir kupa yok. Gittiğim her kulüpte kupalar kazandım. Her kulüpte yarattığım efekt bu" cevabını vererek iddiasını ortaya koymuştu.