Mourinho'dan taraftara mesaj

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, sarı-lacivertli taraftarlara mesaj gönderdi.
Kadıköy'deki kombine yenileme kuyruğunu paylaşan Portekizli teknik adam, "Salı günü görüşürüz" ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe, Jose Mourinho yönetiminde ilk resmi maçına Lugano deplasmanında çıkmış ve sahadan 4-3'lük galibiyetle ayrılmıştı.
Jose Mourinho'nun paylaşımı şu şekilde:
Kadıköy'deki kombine yenileme kuyruğunu paylaşan Portekizli teknik adam, "Salı günü görüşürüz" ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe, Jose Mourinho yönetiminde ilk resmi maçına Lugano deplasmanında çıkmış ve sahadan 4-3'lük galibiyetle ayrılmıştı.
Jose Mourinho'nun paylaşımı şu şekilde: