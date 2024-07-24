Mourinho'dan taraftara mesaj

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Kadıköy'deki kombine kuyruğunu paylaştı ve "Salı günü görüşürüz" ifadelerini kullandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Mourinho'dan taraftara mesaj
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24 Temmuz 2024 10:51
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, sarı-lacivertli taraftarlara mesaj gönderdi.

Kadıköy'deki kombine yenileme kuyruğunu paylaşan Portekizli teknik adam, "Salı günü görüşürüz" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe, Jose Mourinho yönetiminde ilk resmi maçına Lugano deplasmanında çıkmış ve sahadan 4-3'lük galibiyetle ayrılmıştı.

Jose Mourinho'nun paylaşımı şu şekilde:







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