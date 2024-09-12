Mourinho'dan Kasımpaşa maçı için Kostic ve Amrabat kararı!

Fenerbahçe'nin yeni transferleri Sofyan Amrabat ve Filip Kostic'in pazar günü oynanacak olan Kasımpaşa maçında forma giyip giymeyecekleri belli oldu.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Mourinho'dan Kasımpaşa maçı için Kostic ve Amrabat kararı!
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12 Eylül 2024 11:28
Son güncelleme 12 Eylül 2024 11:36
Fenerbahçe'nin yeni transferleri Sofyan Amrabat ve Filip Kostic'in pazar günü Kasımpaşa deplasmanında oynayıp oynamayacağı büyük ölçüde netleşti.

KOSTIC'TE HEDEF G.SARAY MAÇI

Fizik kondisyon açısından takım arkadaşlarının seviyesine çıkabilmek için antrenmanlarını salonda sürdüren Kostic, forma giymeyecek. Sırp kanat oyuncusunun hedefinin Galatasaray derbisi olduğu öğrenildi.

AMRABAT'IN OYNAMA İHTİALİ YÜKSEK

Milli maç nedeniyle yurt dışında olan Ambarat'ın durumu ise maç günü belli olacak. Ancak Faslı yıldızın ikinci yarıda oynamasının yüksek ihtimal olduğu belirtildi.



DJIKU VAR, OSAYI YOK

Bu arada sakatlığı bulunan futbolculardan Alexander Djiku'nun Kasımpaşa karşısında oynayabileceği, Bright Osayi-Samuel'in ise 10 gün sahalardan uzak kalacağı belirtildi.  

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