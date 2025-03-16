Mourinho çifte zafer istiyor!

Fenerbahçe'de Avrupa Ligi'ne buruk bir şekilde veda etmenin hüznü sürerken, Jose Mourinho oyuncularından çifte kupa istedi.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Rangers maçının geride kaldığını vurgulayan Portekizli çalıştırıcı, "Üzülmeye vaktimiz yok. Başımızı kaldırıp işimize odaklanacağız. Önümüzdeki maç bizim için en önemlisi" diyerek Samsun karşılaşmasında hata istemediğini söyledi.
Kalan tüm maçlan kazanarak iki kupayı da kaldırmayı hedefleyen Mourinho, "Bunun için savaşacağız" sözleriyle oyuncularını motive etti.
GALİBİYETE İNANIYOR
Rangers mücadelesinin fiziksel ve mental yorgunluğuna rağmen Samsunspor'u yenecek güce sahip olduklarını vurgulayan Jose Mourinho, "Ben bu takımın kalitesine ve gücüne inanıyorum. Sizlere güveniyorum." diyerek oyuncularından zafer beklentisini dile getirdi.
Rangers maçının geride kaldığını vurgulayan Portekizli çalıştırıcı, "Üzülmeye vaktimiz yok. Başımızı kaldırıp işimize odaklanacağız. Önümüzdeki maç bizim için en önemlisi" diyerek Samsun karşılaşmasında hata istemediğini söyledi.
Kalan tüm maçlan kazanarak iki kupayı da kaldırmayı hedefleyen Mourinho, "Bunun için savaşacağız" sözleriyle oyuncularını motive etti.
GALİBİYETE İNANIYOR
Rangers mücadelesinin fiziksel ve mental yorgunluğuna rağmen Samsunspor'u yenecek güce sahip olduklarını vurgulayan Jose Mourinho, "Ben bu takımın kalitesine ve gücüne inanıyorum. Sizlere güveniyorum." diyerek oyuncularından zafer beklentisini dile getirdi.