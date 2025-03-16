Mourinho çifte zafer istiyor!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, oyuncularıyla yaptığı toplantıda hem şampiyonluk hem de Türkiye Kupası istediğini dile getirdi.

Haber; Türkiye, Fotoğraf; AA
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Mourinho çifte zafer istiyor!
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16 Mart 2025 12:15
Fenerbahçe'de Avrupa Ligi'ne buruk bir şekilde veda etmenin hüznü sürerken, Jose Mourinho oyuncularından çifte kupa istedi.

Rangers maçının geride kaldığını vurgulayan Portekizli çalıştırıcı, "Üzülmeye vaktimiz yok. Başımızı kaldırıp işimize odaklanacağız. Önümüzdeki maç bizim için en önemlisi" diyerek Samsun karşılaşmasında hata istemediğini söyledi.

Kalan tüm maçlan kazanarak iki kupayı da kaldırmayı hedefleyen Mourinho, "Bunun için savaşacağız" sözleriyle oyuncularını motive etti.

GALİBİYETE İNANIYOR

Rangers mücadelesinin fiziksel ve mental yorgunluğuna rağmen Samsunspor'u yenecek güce sahip olduklarını vurgulayan Jose Mourinho, "Ben bu takımın kalitesine ve gücüne inanıyorum. Sizlere güveniyorum." diyerek oyuncularından zafer beklentisini dile getirdi.

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