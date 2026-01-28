28 Ocak
M.City-Galatasaray
23:00
28 Ocak
PSG-Newcastle
23:00
28 Ocak
PSV Eindhoven-Bayern Munih
23:00
28 Ocak
SSC Napoli-Chelsea
23:00
28 Ocak
Benfica-Real Madrid
23:00
28 Ocak
B. Dortmund-Inter
23:00
28 Ocak
Liverpool-Qarabag FK
23:00
28 Ocak
Barcelona-Kopenhag
23:00
28 Ocak
Leverkusen-Villarreal
23:00
28 Ocak
E. Frankfurt-Tottenham
23:00
28 Ocak
Arsenal-Kairat Almaty
23:00
28 Ocak
Union St.Gilloise-Atalanta
23:00
28 Ocak
Club Brugge-Marsilya
23:00
28 Ocak
Ajax-Olympiakos
23:00
28 Ocak
Athletic Bilbao-Sporting CP
23:00
28 Ocak
Atletico Madrid-Bodo/Glimt
23:00
28 Ocak
AS Monaco-Juventus
23:00
28 Ocak
Pafos FC-Slavia Prag
23:00

Motosiklet Federasyonundan Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası'na davet

TMF Başkanı Mehmet Sadık Vefa, 31 Ocak–1 Şubat'ta Rize Handüzü Yaylası'nda yapılacak SNX Türkiye Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası'nın Türkiye'nin spor, turizm ve tanıtımına büyük katkı sağlayacağını belirterek tüm sporseverleri davet etti.

calendar 28 Ocak 2026 15:31
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Motosiklet Federasyonundan Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası'na davet
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Başkanı Mehmet Sadık Vefa, Rize'nin Handüzü Yaylası'nda düzenlenecek SNX Türkiye Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası'na tüm sporseverleri davet etti.

TMF'nin açıklamasına göre, 2026 yılının ilk Dünya Şampiyonası özelliğini taşıyan SNX Türkiye Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Rize Valiliğinin katkılarıyla 31 Ocak-1 Şubat tarihlerinde Rize'nin Güneysu İlçesine bağlı Handüzü Yaylasında gerçekleştirilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TMF Başkanı Vefa, Türkiye'nin kış sporları kapasitesini dünyaya tanıtacak organizasyona, yurt dışından ve yurt içinden bütün sporseverleri davet etti.


Vefa, şunları kaydetti:

"SNX Türkiye Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası, Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) tarafından dünyanın en prestijli ekstrem spor organizasyonları arasında gösteriliyor. Organizasyon, yalnızca sporun gelişimine değil, Türkiye'nin ekonomisine ve turizmine de önemli katkılar sağlayacak. Rize Handüzü Yaylası'nda gerçekleştirilecek şampiyonamız; televizyon, internet ve sosyal medya yayınları aracılığıyla 86 ülkede milyonlarca izleyiciye ulaşacak. Dünyanın en iyi snowcross sporcuları Handüzü'nde izleyicilere heyecan dolu anlar yaşatacak. Bu büyük organizasyon, hem spor kültürümüzün gelişmesine hem de spor turizmi alanında ülkemizin uluslararası tanıtımına katkı sağlayacak. Tüm sporseverleri ve halkımızı bu heyecana ortak olmaya, Rize'ye davet ediyoruz."

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 19 14 4 1 43 14 46
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 19 12 5 2 37 22 41
4 Göztepe 19 10 6 3 25 11 36
5 Beşiktaş 19 9 6 4 33 24 33
6 Başakşehir 19 8 5 6 32 19 29
7 Samsunspor 19 6 9 4 23 21 27
8 Gaziantep FK 19 6 7 6 26 32 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 19 4 10 5 19 19 22
11 Gençlerbirliği 19 5 4 10 23 27 19
12 Rizespor 19 4 7 8 22 28 19
13 Konyaspor 19 4 7 8 23 31 19
14 Antalyaspor 19 5 4 10 18 32 19
15 Kasımpaşa 19 3 7 9 15 26 16
16 Eyüpspor 19 3 6 10 13 27 15
17 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
18 Karagümrük 19 2 3 14 16 37 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.