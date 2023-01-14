Morutan'ın golü Pisa'ya yetmedi!

İtalya Serie B 20. hafta maçında Pisa, Cittadella ile karşılaştı.



Arena Garibaldi'de oynanan maçı konuk ekip Cittadella'da 2-1 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Mastrantonio ve 43. dakikada Crociata kaydetti. Pisa'nın tek golü Galatasaray'dan kiralanan Olimpiu Morutan'dan geldi.



Morutan bu sezon Pisa formasıyla 5. golünü kaydetti. Rumen oyuncu 7 de asist yaptı.



Alınan bu sonucun ardından Pisa, 29 puanda kaldı. Cittadella 22 puana çıktı.



Ligin bir sonraki haftasında Pisa, Como deplasmanına gidecek. Cittadella, Cagliari deplasmanına gidecek.





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