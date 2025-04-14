Morata: "Benim için sorun değil"

Galatasaray'da Alvaro Morata, aldığı süreyi sorun etmiyor.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Morata: 'Benim için sorun değil'
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14 Nisan 2025 09:57
Galatasaray'ın devre arasında Milan'dan kadrosuna kattığı Alvaro Morata, yedek kalmayı sorun etmiyor.

32 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'da genelde oyuna sonradan dahil olurken 9 maçta 3 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

Son 2-0 kazanılan Samsunspor karşılaşmasına kulübede başlayan ve 16 dakika süre alabilen Morata, yedek kalmayı sorun etmiyor.

Yıldız futbolcunun takım arkadaşlarını galibiyetten sonra soyunma odasında tebrik ettiği ve "Önemli olan benim ne kadar süre aldığım değil, önemli olan şampiyon olmamız" dediği öğrenildi.

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