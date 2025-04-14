Morata: 'Benim için sorun değil'

Galatasaray'ın devre arasında Milan'dan kadrosuna kattığı Alvaro Morata, yedek kalmayı sorun etmiyor.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
32 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'da genelde oyuna sonradan dahil olurken 9 maçta 3 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.
Son 2-0 kazanılan Samsunspor karşılaşmasına kulübede başlayan ve 16 dakika süre alabilen Morata, yedek kalmayı sorun etmiyor.
Yıldız futbolcunun takım arkadaşlarını galibiyetten sonra soyunma odasında tebrik ettiği ve "Önemli olan benim ne kadar süre aldığım değil, önemli olan şampiyon olmamız" dediği öğrenildi.
32 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'da genelde oyuna sonradan dahil olurken 9 maçta 3 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.
Son 2-0 kazanılan Samsunspor karşılaşmasına kulübede başlayan ve 16 dakika süre alabilen Morata, yedek kalmayı sorun etmiyor.
Yıldız futbolcunun takım arkadaşlarını galibiyetten sonra soyunma odasında tebrik ettiği ve "Önemli olan benim ne kadar süre aldığım değil, önemli olan şampiyon olmamız" dediği öğrenildi.