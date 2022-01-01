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Morant, küçük Warriors taraftarına: "Önce formayı çıkarsın!"

Memphis Grizzlies'in yıldızı Ja Morant, dün geceki Golden State Warriors maçında küçük Warriors taraftarına neden dik dik baktığını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Memphis Grizzlies'in yıldızı Ja Morant, dün geceki Golden State Warriors maçında küçük Warriors taraftarına neden dik dik baktığını açıkladı.

Grizzlies - Warriors maçı sırasında Morant, kendisine beşlik çakmak isteyen küçük bir Warriors taraftarına dik dik bakarken görüldü.

Morant, taraftarın üzerinde Warriors forması varken kendisine beşlik çakmaya çalışmasının "saygısızlık" olduğunu iddia etse de, kendisine bir Grizzlies forması göndereceğini söyleyerek şaka yaptı:

"O formayı giymesi saygısızcaydı. Biz Memphis'iz. Sanırım beni kutlamak istiyordu ama üzerinde o forma vardı.

Ondan özür dilerim ama o anda eğer yumruk tokuşturacaksak, önce o formayı çıkar. Biri adresini bulsun. Formayı bizzat göndereceğim."

Morant ayrıca maçtan sonra Twitter'da mevzubahis an için "fazla odaklanmış olduğu" yorumunu getirerek, genç taraftardan özür diledi.


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