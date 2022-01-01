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Montrezl Harrell'dan fütüristik "Geri döndüm!" mesajı!

Washington Wizards forveti Montrezl Harrell, dün geceki maç öncesinde taktığı maskeyle, geri dönüş mesajını fütüristik bir yorumla duyurdu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Washington Wizards forveti Montrezl Harrell, dün geceki maç öncesinde taktığı maskeyle, geri dönüş mesajını fütüristik bir yorumla duyurdu.

Ligin sağlık ve güvenlik protokolleri nedeniyle yedi maçlık yokluğundan dönen 27 yaşındaki oyuncu, dün geceki Oklahoma City Thunder maçına üzerinde "Geri döndüm" mesajının bulunduğu bir Chemion LED yüz maskesi takarak geldi.

Wizards'ın Thunder'ı 122-118 mağlup ettiği gecede Harrell, maçı 12 sayı ve 8 ribaundla oynadı.

Wizards formasıyla oldukça verimli bir sezon geçiren Harrell, %64.5'lik şut isabeti ile 14.4 sayı ve 7.3 ribaund ortalamalarına sahip ve Washington ekibi ise şu anda doğu konferansında dokuzuncu sırada yer alıyor.


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