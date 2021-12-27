Montero: "Beşiktaş bu durumda olamaz"

Beşiktaşlı Francisco Montero, İttifak Holding Konyaspor maçı sonrası konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Montero: 'Beşiktaş bu durumda olamaz'
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27 Aralık 2021 22:23
Beşiktaşlı Francisco Montero, İttifak Holding Konyaspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren İspanyol savunmacı "Daha çok çalışmalı, daha çok mücadele etmeli ve daha çok savaşmalıyız. Her maçta daha çok konsantre olmalıyız çünkü küçük detaylarla bazen maç kaybediliyor. Biz Beşiktaş'ız, bu durumda olamayız. Seri yakalamalıyız, kazanarak devam etmeliyiz. Kaybettik ve üzgünüz." dedi.

Francisco Montero "Geçen yıl pozisyona girip goller atıyorduk, bu yıl şanslar bulmamıza rağmen top bir şekilde girmek istemiyor. Söyleyecek bir şey bulamıyorum." diyerek sözlerini noktaladı.


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