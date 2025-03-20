Montella'dan iç sahada rekor!

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi play-off turu ilk maçında sahasında Macaristan'ı 3-1 mağlup etti.



A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, bu maçla birlikte önemli bir başarı yakaladı.



İtalyan teknik adam, A Milli Takım tarihinde görev yaptığı ilk beş iç saha maçını kaybetmeyen ikinci yabancı teknik direktör oldu.



Montella, bu maçlarda 4 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.



Milli Takım'da daha önce Guus Hiddink, iç sahadaki 6 maçta mağlubiyet yaşamamıştı.



