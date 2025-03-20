Montella'dan iç sahada rekor!

Vincenzo Montella, A Milli Takım tarihinde görev yaptığı ilk beş iç saha maçını kaybetmeyen ikinci yabancı teknik direktör oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Montella'dan iç sahada rekor!
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20 Mart 2025 22:04
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi play-off turu ilk maçında sahasında Macaristan'ı 3-1 mağlup etti.

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, bu maçla birlikte önemli bir başarı yakaladı.

İtalyan teknik adam, A Milli Takım tarihinde görev yaptığı ilk beş iç saha maçını kaybetmeyen ikinci yabancı teknik direktör oldu.

Montella, bu maçlarda 4 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.

Milli Takım'da daha önce Guus Hiddink, iç sahadaki 6 maçta mağlubiyet yaşamamıştı.

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