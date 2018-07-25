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Monchi, Malcom çalımının perde arkasını anlattı!

Roma Sportif Direktörü Monchi, prensipte anlaştıkları ancak son anda Barcelona'ya transfer olan Malcom hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Monchi, Malcom çalımının perde arkasını anlattı!
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25 Temmuz 2018 00:14
Roma'nın sportif direktörü Monchi, Barcelona'nın kadrosuna kattığı Malcom ile ilgili tüm detayları açıkladı.

Geçtiğimiz gün Roma'ya getirmeye hazırlandıkları ancak son anda Barcelona'nın devreye girmesiyle olumsuz sonuçlanan Malcom transferi hakkında konuşan Monchi, yasal işlem başlatabileeklerini açıkladı.

İşte Monchi'nin açıklamaları;

"Malcom çok beğendiğimiz bir oyuncuydu. Bodeaux ve menajeriyle temasa geçtik. Fransız ekibi oyuncunun ayrılmasına izin verdi. Geçe 11'de Roma'ya gelmesini bekliyorduk. Bordeaux ile yapılan anlaşmada 30 dakika sonra açıklama yaptık. Sonrasında Barcelona söylentileri başladı. Barcelona dahil birçok kulübün, oyuncuyla ilgilendiği biliyordum ve bu yüzden en kısa zamanda anlaşma yaptık"

BARCA'NIN TEKLİFİ DAHA İYİ

"Malcom'a sağlık kontrolünden geçmesi adına Roma'ya gelmesi için izin aldık. Her şeyin kontrol altında olduğundan emin olduk. Malcom'un menajeri aradı. Bordeaux vazgeçti dedi. Kulübü aradım. Barcelona'nın teklifinin daha iyi olduğunu söylediler. Onlara bir anlaşma yaptığımızı söyledim ancak hiçbir şey imzalamadığımızı vurguladılar."

MAHKEMEYE TAŞIYABİLİRİZ

"Başkanı aradım ve daha iyi teklif yapabileceğimizi söyledim. Ancak böyle bir açık arttırmaya gitmek istemedik. Şu anda yasal işlem yapıp yapmayacağımızı düşünüyoruz. Bu işi mahkemeye taşıyabiliriz"

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