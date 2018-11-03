Fransa Ligue 1'de 12. hafta mücadelesindeilekarşı karşıya geldi.Reims mücadelenin 24. dakikasında Cafaro ile öne geçti ve devreye 1-0'lık üstünlükle girdi.Karşılaşmanın 50. dakikasında Ramao gördüğü kırmızı kartla Reims'ı 10 kişi bıraktı. Mücadelenin 71. dakikasında ise Monaco'dan Pele kırmızı kart gördü.Kalan dakikalarda gol olmadı ve Monaco deplasmanda Reims'e 1-0 mağlup oldu. Bu sonuçla birlikte Monaco 7 puanla düşme hattında kaldı. Reims'ın puanı ise 17 oldu.