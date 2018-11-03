Fransa Ligue 1'de 12. hafta mücadelesinde Reims ile Monaco karşı karşıya geldi.
Reims mücadelenin 24. dakikasında Cafaro ile öne geçti ve devreye 1-0'lık üstünlükle girdi.
Karşılaşmanın 50. dakikasında Ramao gördüğü kırmızı kartla Reims'ı 10 kişi bıraktı. Mücadelenin 71. dakikasında ise Monaco'dan Pele kırmızı kart gördü.
Kalan dakikalarda gol olmadı ve Monaco deplasmanda Reims'e 1-0 mağlup oldu. Bu sonuçla birlikte Monaco 7 puanla düşme hattında kaldı. Reims'ın puanı ise 17 oldu.
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Reims mücadelenin 24. dakikasında Cafaro ile öne geçti ve devreye 1-0'lık üstünlükle girdi.
Karşılaşmanın 50. dakikasında Ramao gördüğü kırmızı kartla Reims'ı 10 kişi bıraktı. Mücadelenin 71. dakikasında ise Monaco'dan Pele kırmızı kart gördü.
Kalan dakikalarda gol olmadı ve Monaco deplasmanda Reims'e 1-0 mağlup oldu. Bu sonuçla birlikte Monaco 7 puanla düşme hattında kaldı. Reims'ın puanı ise 17 oldu.
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