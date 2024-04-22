MKE Ankaragücü 33 yıllık hasreti bitirmek istiyor

MKE Ankaragücü, Ziraat Türkiye Kupası'nda üst üste ikinci kez yarı finalde mücadele edecek.



Kupaya geçen yıl yarı finalde veda eden başkent ekibi, bu kez final biletini kaptırmak istemiyor.



Sarı-lacivertli ekip, yarı final ilk maçında salı günü Beşiktaş'ı başkentte konuk edecek. Eryaman Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak.



MKE Ankaragücü, taraftarının da desteğiyle Beşiktaş'ı yenerek, 7 Mayıs'ta oynanacak rövanş karşılaşmasına avantajlı bir skorla çıkmayı hedefliyor.



Çeyrek finalde Fenerbahçe'yi eledi



Başkent temsilcisi, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale kadar oynadığı 5 maçta 16 gol atarken, kalesinde 3 gol gördü.



Kupaya 3. turdan dahil olan MKE Ankaragücü, sırasıyla Malatya Arguvanspor'u 2-0, İskenderunspor ve Çaykur Rizespor'u 3-1, Anagold 24Erzincanspor'u ise 5-1 yendi.



Çeyrek finalde Fenerbahçe ile eşleşen başkent ekibi, güçlü rakibini Ankara'da Olimpiu Morutan, Anastasios Chatzigiovanis ve Garry Rodrigues'in golleriyle 3-0 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.



Beşiktaş'ı geçen sene penaltılarla geçti



MKE Ankaragücü, Türkiye Kupası'nda geçen yıl Beşiktaş ile son 16 turunda karşılaştı.



Eryaman Stadı'nda oynanan karşılaşmanın normal süresi Ali Sowe ve Cenk Tosun'un karşılıklı golleriyle 1-1 bitti. Uzatma dakikalarında gol çıkmayınca turu geçen tarafı seri penaltı atışları belirledi.



Penaltılarda Beşiktaş'a 4-3 üstünlük kuran sarı-lacivertliler, çeyrek finalist oldu.



Çeyrek finalde Trabzonspor'u 3-1'le geçen MKE Ankaragücü, kupada 23 yıl sonra adını son 4 takım arasına yazdırdı.



33 yıllık final hasreti



MKE Ankaragücü, kupada 33 yıllık final hasretini sona erdirmeyi amaçlıyor.



Sarı-lacivertliler, Türkiye Kupası'nda son olarak 1991 yılında final oynadı.



İzmir'de oynanan final maçında Galatasaray ile karşılaşan başkent temsilcisi, rakibine uzatmalar sonunda 3-1 yenildi.



Kupayı 2 kez kazandı



1910 yılında kurulan Türkiye'nin köklü kulüplerinden MKE Ankaragücü, tarihinde Türkiye Kupası'nı 2 kez kazanma başarısı gösterdi.



Bu kulvarda 5 kez finale yükselen başkent ekibi, kupayı 1971-1972 ve 1980-1981 sezonlarında müzesine götürdü.



MKE Ankaragücü; 1972-1973, 1981-1982 ve 1990-1991 sezonlarında ise finalde Galatasaray engelini geçemedi.



Avrupa Ligi hayali



MKE Ankaragücü Futbol Şube Sorumlusu Yusuf Buğra Tanık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ziraat Türkiye Kupası'nı üçüncü kez kazanmayı çok istediklerini söyledi.



Türkiye Kupası'nda MKE Ankaragücü'nün 5 kez final oynadığını, biri alt ligde oynarken olmak üzere 2 kez bu kupayı kazandığını hatırlatan Tanık, "Sezon başında koyduğumuz hedefin 1 adım gerisindeyiz." dedi.



Başkenti Avrupa'da temsil etmek istediklerinin altını çizen Tanık, "Türkiye'nin başkenti Ankara, uzun yıllardır Avrupa'da temsil edilmiyor. Sadece Ankaragücü'nün değil, Ankara'nın da gelecek sezon Avrupa Ligi'nde oynama isteği ve heyecanı çok fazla." diye konuştu.



Tanık, ligde son hafta yine Beşiktaş ile karşılaştıklarını anımsatarak, şunları kaydetti:



"Rakibimizle cuma günü oynadığımız Süper Lig karşılaşmasını kaybettik. O müsabakada da iyi mücadele eden, topa sahip olan ve pozisyonlar bulan bir Ankaragücü vardı. Kupa maçlarının atmosferi çok farklı olacaktır. Rakibimiz için de bu sezon kupanın önemi çok fazla. Ankaragücü olarak kupayı çok istiyoruz. Taraftarlarımızdan isteğim, maçın 2 etaplı olduğunu unutmadan, son düdüğe kadar destek olmaları. Muhteşem taraftarımızın önünde avantajlı bir skor elde edip, yarı finalin ikinci karşılaşmasına çıkacağımıza inanıyorum."



