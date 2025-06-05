05 Haziran
İspanya-Fransa
22:00
05 Haziran
Avustralya-Japonya
14:10
05 Haziran
Endonezya-Çin
16:45
05 Haziran
Bahreyn-Suudi Arabistan
19:00
05 Haziran
Umman-Ürdün
19:00
05 Haziran
Birleşik Arap Emirlikleri-Özbekistan
19:00
05 Haziran
Kuveyt-Filistin
21:15
05 Haziran
Irak-Güney Kore
21:15
05 Haziran
Katar-İran
21:15
06 Haziran
Paraguay-Uruguay
02:00
06 Haziran
Ekvador-Brezilya
02:00
06 Haziran
Şili-Arjantin
04:00

Mitrovic için en ciddi aday Fenerbahçe!

Fenerbahçe, Al Hilal forması giyen Aleksandar Mitrovic için masadaki en güçlü aday oldu.

calendar 05 Haziran 2025 09:53 | Son Güncelleme Tarihi: 05 Haziran 2025 10:11
Haber: Akşam, Fotoğraf: Imago
Mitrovic için en ciddi aday Fenerbahçe!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Fenerbahçe, gelecek sezonda forvet rotasyonunu tamamen yenilemek istiyor. Bu doğrultuda transfer çalışmalarını yapan Sarı-Lacivertliler, Al Hilal'in golcüsü Aleksandar Mitrovic'i radarına aldı.

Kulüpler Dünya Kupası'nda başarı hedefleyen Suudi Arabistan ekibi, santrafor bölgesine Galatasaray'ın kiralık oyuncusu Victor Osimhen'i getirmeyi amaçlıyor.

Bu hamle için Al Hilal, Sırp yıldızı Mitrovic ile yollarını ayıracak. 30 yaşındaki tecrübeli golcüye en ciddi adayın, S.Arabistan 1. Ligi'ne yeni yükselen Neom takımının olduğu yazılmıştı.

Ancak yeni çıkan haberlere göre Neom, Mitrovic ile anlaşma sağlayamadı. Bu gelişmeyle birlikte Fenerbahçe, masadaki en güçlü aday oldu.

Öte yandan Sarı-Lacivertli yöneticilerin kısa bir süre sonra Aleksandar Mitrovic transferi için görüşme yapacağı öne sürüldü

18 milyon euro değeri olan Sırp yıldız Mitrovic bu sezon, 36 maçta 28 gol ve 7 asist kaydetti.

HER GÜN EK 1 MİLYON TL! 5 saniyede doldurun, bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.