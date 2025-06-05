Mitrovic için en ciddi aday Fenerbahçe!

Fenerbahçe, gelecek sezonda forvet rotasyonunu tamamen yenilemek istiyor. Bu doğrultuda transfer çalışmalarını yapan Sarı-Lacivertliler, Al Hilal'in golcüsü Aleksandar Mitrovic'i radarına aldı.
Kulüpler Dünya Kupası'nda başarı hedefleyen Suudi Arabistan ekibi, santrafor bölgesine Galatasaray'ın kiralık oyuncusu Victor Osimhen'i getirmeyi amaçlıyor.
Bu hamle için Al Hilal, Sırp yıldızı Mitrovic ile yollarını ayıracak. 30 yaşındaki tecrübeli golcüye en ciddi adayın, S.Arabistan 1. Ligi'ne yeni yükselen Neom takımının olduğu yazılmıştı.
Ancak yeni çıkan haberlere göre Neom, Mitrovic ile anlaşma sağlayamadı. Bu gelişmeyle birlikte Fenerbahçe, masadaki en güçlü aday oldu.
Öte yandan Sarı-Lacivertli yöneticilerin kısa bir süre sonra Aleksandar Mitrovic transferi için görüşme yapacağı öne sürüldü
18 milyon euro değeri olan Sırp yıldız Mitrovic bu sezon, 36 maçta 28 gol ve 7 asist kaydetti.
Kulüpler Dünya Kupası'nda başarı hedefleyen Suudi Arabistan ekibi, santrafor bölgesine Galatasaray'ın kiralık oyuncusu Victor Osimhen'i getirmeyi amaçlıyor.
Bu hamle için Al Hilal, Sırp yıldızı Mitrovic ile yollarını ayıracak. 30 yaşındaki tecrübeli golcüye en ciddi adayın, S.Arabistan 1. Ligi'ne yeni yükselen Neom takımının olduğu yazılmıştı.
Ancak yeni çıkan haberlere göre Neom, Mitrovic ile anlaşma sağlayamadı. Bu gelişmeyle birlikte Fenerbahçe, masadaki en güçlü aday oldu.
Öte yandan Sarı-Lacivertli yöneticilerin kısa bir süre sonra Aleksandar Mitrovic transferi için görüşme yapacağı öne sürüldü
18 milyon euro değeri olan Sırp yıldız Mitrovic bu sezon, 36 maçta 28 gol ve 7 asist kaydetti.
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