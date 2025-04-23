Cleveland Cavaliers'ın yıldız oyuncusu Donovan Mitchell, Andscape'ten Marc J. Spears'a verdiği röportajda, takımının bu sezon gösterdiği gelişimi ve şampiyonluk hedeflerini değerlendirdi.



2017 yılında NBA'e adım atan Mitchell, kariyeri boyunca her sezon takımıyla birlikte play-off'lara kalmayı başardı. Ancak şimdiye dek şampiyonluk yaşayamayan yıldız oyuncu, Cavaliers ile bu sezon bu hedefe ulaşabileceklerini düşünüyor. Mitchell, bu güvenini hem önceki tecrübelerine hem de takımın bu yıl sağlıklı bir kadroya sahip olmasına bağlıyor.



Geçtiğimiz sezon yaşanan sakatlık sorunları nedeniyle erken elenmelerine rağmen Mitchell, yeniden sözleşme imzalama kararını takımın potansiyeline olan inancıyla açıkladı. Bu sürecin zaman alacağını kabul eden oyuncu, Boston Celtics örneğini vererek başarıya giden yolun sabırla inşa edilmesi gerektiğini vurguladı:



"Boston'ın şampiyon olabilmesi yedi-sekiz yıl sürdü. Aynı oyuncularla devam edip sisteme yeni parçalar eklediler. Bu bir süreç."



Mitchell, takım arkadaşları Evan Mobley, Darius Garland ve Max Strus'un gelişimini överken, koç Ken Atkinson'ın katkılarını da dile getirdi. Liderlik rolünü üstlenmek istediğini belirten Mitchell, bu fırsatın boşa harcanmaması gerektiğini söyledi.



Cavaliers, 2025 normal sezonunu 64 galibiyet ve 18 mağlubiyetle Doğu Konferansı lideri olarak tamamladı. İlk turda Miami Heat ile eşleşen takım seride 1-0 önde bulunuyor.



