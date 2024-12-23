Mislav Orsic ülkesine dönüyor

Bordo-mavili takımla yolları ayrılan Mislav Orsic ülkesi Hırvatistan'a dönüyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
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Mislav Orsic ülkesine dönüyor
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23 Aralık 2024 09:11
Son güncelleme 23 Aralık 2024 09:21
Geçtiğimiz günlerde Trabzonspor ile sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilen Orsic, ülkesi Hırvatistan'a dönüyor.  

Hırvat basınında yer alan haberlere göre, 31 yaşındaki futbolcu ara transfer dönemi öncesinde Dinamo Zagreb ve Rijeka ile temas halinde. Deneyimli oyuncunun Dinamo Zagreb'e transfer olmaya daha yakın olduğu belirtiliyor. Bu sezon Trabzonspor formasıyla 8 maça çıkan Orsic, 1 asistlik katkı sağladı.

Geçtiğimiz sezon büyük umutlarla kadroya katılan Orsic'in, Trabzonspor'a transferinden yaklaşık 20 gün sonra çapraz bağları kopmuş, sahalardan 6 ay uzak kalmıştı.
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