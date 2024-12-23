Mislav Orsic ülkesine dönüyor

Geçtiğimiz günlerde Trabzonspor ile sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilen Orsic, ülkesi Hırvatistan'a dönüyor.
Hırvat basınında yer alan haberlere göre, 31 yaşındaki futbolcu ara transfer dönemi öncesinde Dinamo Zagreb ve Rijeka ile temas halinde. Deneyimli oyuncunun Dinamo Zagreb'e transfer olmaya daha yakın olduğu belirtiliyor. Bu sezon Trabzonspor formasıyla 8 maça çıkan Orsic, 1 asistlik katkı sağladı.
Geçtiğimiz sezon büyük umutlarla kadroya katılan Orsic'in, Trabzonspor'a transferinden yaklaşık 20 gün sonra çapraz bağları kopmuş, sahalardan 6 ay uzak kalmıştı.
Hırvat basınında yer alan haberlere göre, 31 yaşındaki futbolcu ara transfer dönemi öncesinde Dinamo Zagreb ve Rijeka ile temas halinde. Deneyimli oyuncunun Dinamo Zagreb'e transfer olmaya daha yakın olduğu belirtiliyor. Bu sezon Trabzonspor formasıyla 8 maça çıkan Orsic, 1 asistlik katkı sağladı.
Geçtiğimiz sezon büyük umutlarla kadroya katılan Orsic'in, Trabzonspor'a transferinden yaklaşık 20 gün sonra çapraz bağları kopmuş, sahalardan 6 ay uzak kalmıştı.