Mısır ve Gana tur şansını son maça bıraktı

Afrika Uluslar Kupası B Grubu ikinci maçında Mısır ile Gana 2-2 berabere kalarak gruptan çıkma şanslarını son maça bıraktı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Mısır ve Gana tur şansını son maça bıraktı
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19 Ocak 2024 00:58
Afrika Uluslar Kupası B Grubu ikinci maçında Mısır ile Gana karşı karşıya geldi. Karşılaşma 2-2 berabere sona erdi. 

Mısır'ın gollerini 69. dakikada Omar Marmoush ile 74. dakikada Galatasaraylı eski futbolcu Mustafa Muhammed kaydetti. Gana'nın golleri 45+3 ve 71. dakikalarda Muhammed Kudus'ten geldi. 

Mısır'da Trabzonsporlu Trezeguet, karşılaşmaya 69. dakikada dahil olurken, Pendikspor'un futbolcusu Ahmed Hassan süre almadı.

Gana'da Fenerbahçeli futbolcu Djiku, karşılaşmada 90 dakika süre alırken, Beşiktaşlı futbolcu Amartey süre bulamadı.

Bu sonuçla birlikte ikinci maçlar sonunda Mısır 2, Gana 1 puana yükseldi. İki takımın da gruptan çıkma şansı son maçlara kaldı. 

Grubun son maçında Mısır, Yeşil Burun ile oynayacak. Gana, Mozambik ile karşılaşacak. 

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