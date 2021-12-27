Miralem Pjanic'ten sakatlık ve hakem açıklaması

Beşiktaşlı Miralem Pjanic, İttifak Holding Konyaspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.



Sakatlanıp çıkması hakkındaki soruyu yanıtlayan Miralem Pjanic "Bir darbe aldım, beklemediğim anda düştüm. Ancak çok önemli bir şey yok. Sonuçtan dolayı çok üzgünüm." dedi.



Miralem Pjanic "Görüntüler nettir, hakemler ne yaptıklarını biliyor. Geçen maçta da darbe aldım ama ne diyeyim? Biz oynuyoruz, onlar karar veriyor." diyerek sözlerini noktaladı.





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