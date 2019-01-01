"Milwaukee Bucks, Chris Paul takasını kovalayacak" iddiası!

New York Times'tan Marc Stein'a göre, "bazı rakip takımlar", Milwaukee Bucks'ın, uygun olması halinde Oklahoma City Thunder yıldızı Chris Paul'u takas etmeye çalışacağına inanıyor.



Bucks ekibinin, playoffların ikinci turunda elenmesiyle ve Antetokounmpo'nun geleceğinin belirsiz olmasıyla, takımın muhtemelen Milwaukee'ye bir şampiyonluk vermesine yardımcı olmak adına, başka bir yıldız kalibreli oyuncu almaya çalışacağı düşünülüyor.



Stein, şu iki tweet'i gönderdi:



"Bu Bucks takımı, düzenledikleri yürüyüşten ve tüm spor dünyasında başlattıkları protestolardan sonra, muhtemelen NBA bubble'ının sosyal adalet şampiyonu olarak adlandırılacaklar. Yine de bu gece, uzun, zorlu bir Disney World dönemini, kovaladıkları NBA şampiyonluğundan uzak bir şekilde, acı bir sonla bitiriyor..."



"Oklahoma City gerçekten CP3'yi takasa açık hale getirirse, Milwaukee'nin Chris Paul için takas yolu araştıracağına inanan rakip takımlar var - ki bu finansal olarak karmaşık olacaktır. Bucks belki de takımdaki en önemli ölü sezon dönemine girerken, bu da takip edilmesi gereken başka bir durum."



CP3, 2019-20'de Thunder ile müthiş bir sezon geçirmişti. Maç başına %48.9 şut isabeti, %36.5 üçlük isabeti ve %90.7 serbest atış isabetiyle 17.6 sayı, 5.0 ribaund ve 6.7 asist ortalamaları ile oynamıştı.



Paul, 2020-21 sezonunda 41.358.814 dolar kazanacak ve 2021-22 sezonunda da 44.211.146 dolar değerinde bir oyuncu opsiyonuna sahip. Bucks, Antetokounmpo'ya bu sezondan sonra "supermax" uzatma kontratını sunacak, ancak bunu kabul edip etmeyeceği bilinmiyor.



