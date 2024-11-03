Milli yelkencilerden Dünya Şampiyonası'nda 3 madalya

Milli yelkenciler, İspanya'da düzenlenen 2024 IQ Foil Gençler Dünya Şampiyonası'nda 3 madalya kazandı.

Haber; AA
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Milli yelkencilerden Dünya Şampiyonası'nda 3 madalya
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03 Kasım 2024 00:12
Milli yelkenciler, İspanya'da düzenlenen 2024 IQ Foil Gençler Dünya Şampiyonası'nda 3 madalya elde etti.

Türkiye Yelken Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli yelkenciler, Mallorca kentindeki Sa Rapita tatil beldesinde düzenlenen organizasyonda yarıştı.

Milli yelkencilerden Rüya Uğurlu 17 yaş altı kızlar kategorisinde gümüş, Ece Melis Baş 15 yaş altı kızlarda gümüş ve Parla Kabasakal 15 yaş altı kızlarda bronz madalya elde etti.

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