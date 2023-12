Milli wushucu Berna'nın hedefi Avrupa şampiyonluğu

Ordulu 23 yaşındaki milli sporcu Berna Tut, Avrupa Wushu Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak kariyerinde ilk defa Avrupa şampiyonu olmayı hedefliyor.



Milli wushucu Berna Tut, AA muhabirine, ağustos ayında Çin'de düzenlenen 31. Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda kazandığı gümüş madalyanın ardından yüksek moral ve motivasyonla Avrupa Şampiyonası'na hazırlandığını söyledi.



İstanbul'da 14-17 Aralık tarihlerinde organize edilecek Avrupa Wushu Şampiyonası'nın hazırlıklarını memleketi Ordu'da tamamladığını belirten Tut, çok zorlu ve yorucu bir kamp programı uyguladığını dile getirdi.



Kariyerinde ayrıca dünya ve Avrupa üçüncülüğü bulunduğunu anımsatan genç sporcu, 56 kiloda katılacağı Avrupa Şampiyonası'na fizik ve mental olarak hazır olduğunu belirtti.



Şampiyonadan başarıyla Ordu'ya dönmek istediğini anlatan Berna Tut, "2018 yılındaki Avrupa Şampiyonası'ndan üçüncü olarak yurda dönmüştüm. Şimdi şampiyonada altın madalyayı kazanmayı çok istiyorum. Bunun için çok çalıştım ve emek verdim. Emeklerimin karşılığını almak istiyorum, kendime güveniyorum." dedi.



- "Başarılı olmayı her zaman kendime bir hedef olarak belirledim"



Milli sporcu, hedefine ulaşmayı çok istediğini yineleyerek, "Başarısız bir sporcu başarılı olabilir. Ama başarılı bir sporcu her zaman onu korumak zorunda. Bu düşünceyle çalışmak zorunda. Bende bunun için çok gayret gösteriyorum. Başarılı olmayı her zaman kendime bir hedef olarak belirledim. Hedeflerimi de adım adım gerçekleştirdiğim için kendimle de gurur duyuyorum." diye konuştu.



Berna Tut, eski milli wushucu Hüseyin Dündar'ı örnek aldığını belirterek, "O bizim tek dünya şampiyonumuz. Ben kendisini idol alıyorum." ifadesini kullandı.



Wushu milli takım antrenörü de olan ablası Veda Tut'tan çok şey öğrendiğini ve kendisine çok şey kazandırdığını vurgulayan Tut, şunları kaydetti:



"Ablam wushuda kendisini ispatlamış bir sporcu. Bende bu açıdan çok şanslı birisi olduğumu düşünüyorum. Türkiye'nin sayılı antrenörlerinden bir şeyler öğrenmek gerçekten çok güzel. Ablamın emekleri üzerimde çok fazla. Ben onun elde ettiği başarıların üzerine katarak ilerlemek istiyorum. Ben hem kendi hem de ablamın hayallerini gerçekleştirmek için çalışıyorum."



Berna Tut'un antrenörü Savaş Çakmak ise sporcusunun şampiyonadan madalya ile döneceğine inancının tam olduğunu ifade ederek, "Berna hem ilimizi hem de ülkemizi İstanbul'da en iyi şekilde temsil edecektir. Buna yürekten inanıyorum." dedi.



Çakmak, Ordu'dan Berna Tut ile birlikte Mehmet Zahid Türkcan'ın da aynı şampiyonada madalya mücadelesi vereceğini sözlerine ekledi.





