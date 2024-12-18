Vodafone Sultanlar Ligi ekibi Eczacıbaşı Dynavit oyuncusu Hande Baladın sezon sonunda takımdan ayrılacağı iddia edildi.
Eczacıbaşı'nda forma giyen milli voleybolcu Hande Baladın'ın sezon sonunda ekip ile yollarını ayıracağı sebebinin ise başantrenör Ferhat Akbaş ile yaşanan iç sorunlar olduğu öne sürüldü.
YENİ ROTASI BELLİ DEĞİL
Falando Sobre Volei'de yer alan habere göre; 2019-2020 sezonundan bu yana Sultanlar Ligi ekibi Eczacıbaşı Dynavit'te ter döken Baladın altyapısından yetiştiği kulübe veda edecek.
Sezon sonunda Eczacıbaşı Dynavit'e veda edeceği belirtilen milli smaçörün transfer rotası ise şu an belirsiz.
Milli smaçör hakkındaki yeni bir iddia ise dikkat çekti. Hande Baladın bu sezon sonunda Turuncu-Beyazlı ekipten ayrılacak.
Milli voleybolcu Hande Baladın'dan ayrılık kararı!
Milli voleybolcu Hande Baladın'ın, başantrenör Ferhat Akbaş'la yaşadığı iç sorunlar nedeniyle Eczacıbaşı Dynavit'ten ayrılacağı iddia edildi.
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18 Aralık 2024 12:03
Vodafone Sultanlar Ligi ekibi Eczacıbaşı Dynavit oyuncusu Hande Baladın sezon sonunda takımdan ayrılacağı iddia edildi.
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