Milli voleybolcu Derya Cebecioğlu, VakıfBank'a döndü

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, altyapısından yetişen Derya Cebecioğlu ile tekrar anlaştığını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; vakifbanksporkulubu.com
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Milli voleybolcu Derya Cebecioğlu, VakıfBank'a döndü
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27 Ocak 2024 15:12
VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, altyapısından yetişen Derya Cebecioğlu ile tekrar anlaştığını duyurdu.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, Japonya'nın Kurobe Aqua Fairies takımında kiralık olarak oynayan milli smaçörün sezonun kalan bölümünde yeniden VakıfBank forması giyeceği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Derya Cebecioğlu, VakıfBank'a döndüğü için mutlu olduğunu belirterek, "VakıfBank benim ailem. Bu nedenle geri döndüğüm için çok mutluyum. Japonya'da oynamak benim için bir deneyim oldu. Farklı bir kültür ve oyun tarzını tecrübe ettim. Sezonun kalan bölümünde yeniden VakıfBank'ın başarısı için mücadele edeceğim için heyecanlıyım." ifadelerini kullandı.

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