Milli tenisçi Yankı Erel, Kuveyt'te şampiyon oldu

Kuveyt'teki Rafa Nadal Akademi'de düzenenlenen ITF 15K Al Zahra turnuvasında 1 numaralı seri başı olan Yankı Erel, finalde 4 numaralı seri başı Sidane Pontjodikromo'yu 6-3 ve 6-2 ile yenerek şampiyon oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Milli tenisçi Yankı Erel, Kuveyt'te şampiyon oldu
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03 Aralık 2023 23:15
Milli tenisçi Yankı Erel, Kuveyt'te düzenlenen Zahra Turnuvası'nda tek erkekler kategorisinde şampiyonluğa ulaştı.
Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Yankı Erel, finalde Hollanda'dan Sidane Pontjodikromo ile karşılaştı.

Müsabakayı 6-3 ve 6-2'lik setlerle 2-0 kazanan milli tenisçi, böylece tekler kategorisinde 7. şampiyonluğunu elde etti.

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