Milli tenisçi Orlando'da 2. turda!

Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) Challenger Tour Orlando Açık'ta ABD'li rakibi Thai-Son Kwiatkowski'yi mağlup eden milli sporcu Altuğ Çelikbilek, 2. tura yükseldi.
ABD'nin Orlando şehrinde düzenlenen turnuvadaki müsabakada Altuğ Çelikbilek, rakibini 6-2 ve 6-3'lık setlerle 2-0 yendi.
Milli tenisçi, bir üst turda ABD temsilcisi Jenson Brooksby ile eşleşti.
ABD'nin Orlando şehrinde düzenlenen turnuvadaki müsabakada Altuğ Çelikbilek, rakibini 6-2 ve 6-3'lık setlerle 2-0 yendi.
Milli tenisçi, bir üst turda ABD temsilcisi Jenson Brooksby ile eşleşti.