Milli tekvandocular, dünya şampiyonasında tatamiye çıkacak

Türkiye'yi 16 milli sporcunun temsil edeceği 27. Dünya Tekvando Şampiyonası, yarın Çin'de başlayacak.



Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre, Wuxi kentinin 24-30 Ekim tarihlerinde ev sahipliği yapacağı organizasyonda 181 ülkeden, 989 sporcu mücadele edecek.



Son dünya şampiyonasındaki takım sıralamasını kadınlarda zirvede, erkeklerde ise 3'üncü tamamlayan Türkiye'yi, 8'er kadın ve erkek tekvandocu temsil edecek.



Turnuvanın ilk gününde Hatice Kübra İlgün (kadınlar 57 kilo) ve Emre Kutalmış Ateşli (erkekler +87 kilo) tatamiye çıkacak.



2025 Dünya Tekvando Şampiyonası milli takım kadrosunda şu isimler yer alıyor:



- Kadınlar



46 kilo: Emine Göğebakan



49 kilo: Elif Sude Akgül



53 kilo: Merve Dinçel Kavurat



57 kilo: Hatice Kübra İlgün



62 kilo: Şevval Çakal



67 kilo: İkra Kayır



73 kilo: Sude Yaren Uzunçavdar



+73 kilo: Nafia Kuş Aydın



- Erkekler



54 kilo: Furkan Ubeyde Çamoğlu



58 kilo: Yusuf Badem



63 kilo: Ömer Faruk Dayıoğlu



68 kilo: Berkay Erer



74 kilo: Ömer Furkan Körpe



80 kilo: Yiğithan Kılıç



87 kilo: Orkun Ateşli



+87 kilo: Emre Kutalmış Ateşli



