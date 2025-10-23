Milli tekvandocular, dünya şampiyonasında tatamiye çıkacak

Türkiye'yi 16 milli sporcunun temsil edeceği 27. Dünya Tekvando Şampiyonası, yarın Çin'de başlayacak.
Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre, Wuxi kentinin 24-30 Ekim tarihlerinde ev sahipliği yapacağı organizasyonda 181 ülkeden, 989 sporcu mücadele edecek.
Son dünya şampiyonasındaki takım sıralamasını kadınlarda zirvede, erkeklerde ise 3'üncü tamamlayan Türkiye'yi, 8'er kadın ve erkek tekvandocu temsil edecek.
Turnuvanın ilk gününde Hatice Kübra İlgün (kadınlar 57 kilo) ve Emre Kutalmış Ateşli (erkekler +87 kilo) tatamiye çıkacak.
2025 Dünya Tekvando Şampiyonası milli takım kadrosunda şu isimler yer alıyor:
- Kadınlar
46 kilo: Emine Göğebakan
49 kilo: Elif Sude Akgül
53 kilo: Merve Dinçel Kavurat
57 kilo: Hatice Kübra İlgün
62 kilo: Şevval Çakal
67 kilo: İkra Kayır
73 kilo: Sude Yaren Uzunçavdar
+73 kilo: Nafia Kuş Aydın
- Erkekler
54 kilo: Furkan Ubeyde Çamoğlu
58 kilo: Yusuf Badem
63 kilo: Ömer Faruk Dayıoğlu
68 kilo: Berkay Erer
74 kilo: Ömer Furkan Körpe
80 kilo: Yiğithan Kılıç
87 kilo: Orkun Ateşli
+87 kilo: Emre Kutalmış Ateşli
Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre, Wuxi kentinin 24-30 Ekim tarihlerinde ev sahipliği yapacağı organizasyonda 181 ülkeden, 989 sporcu mücadele edecek.
Son dünya şampiyonasındaki takım sıralamasını kadınlarda zirvede, erkeklerde ise 3'üncü tamamlayan Türkiye'yi, 8'er kadın ve erkek tekvandocu temsil edecek.
Turnuvanın ilk gününde Hatice Kübra İlgün (kadınlar 57 kilo) ve Emre Kutalmış Ateşli (erkekler +87 kilo) tatamiye çıkacak.
2025 Dünya Tekvando Şampiyonası milli takım kadrosunda şu isimler yer alıyor:
- Kadınlar
46 kilo: Emine Göğebakan
49 kilo: Elif Sude Akgül
53 kilo: Merve Dinçel Kavurat
57 kilo: Hatice Kübra İlgün
62 kilo: Şevval Çakal
67 kilo: İkra Kayır
73 kilo: Sude Yaren Uzunçavdar
+73 kilo: Nafia Kuş Aydın
- Erkekler
54 kilo: Furkan Ubeyde Çamoğlu
58 kilo: Yusuf Badem
63 kilo: Ömer Faruk Dayıoğlu
68 kilo: Berkay Erer
74 kilo: Ömer Furkan Körpe
80 kilo: Yiğithan Kılıç
87 kilo: Orkun Ateşli
+87 kilo: Emre Kutalmış Ateşli