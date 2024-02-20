Milli para atletten dünya rekoru geldi

Milli para atlet Muhammed Khalvandi, Mersin'de düzenlenen Seyfi Alanya Atmalar Kupası'nda büyükler cirit atmada Hamed Heidari'ye ait 51.42'lik dereceyi 51.60'la kırıp yeni dünya rekorunun sahibi oldu.



Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından Nevin Yanıt Atletizm Kompleksi'nde düzenlenen yarışma, 5 ülkeden 300'e yakın sporcunun katılımıyla başladı.



Cirit atma branşında mücadele eden İran asıllı Türk para atlet Muhammed Khalvandi, 51.60 atarak bu alanda Azerbaycan adına yarışan Hamed Heidari'ye ait büyükler dünya rekoru olan 51.42'lik dereceyi 18 santimetre geliştirdi.



Atışı sayesinde yeni rekorun sahibi olan milli ciritçi, büyük sevinç yaşadı.



"GÜZEL BİR ATIŞ YAPTIM"



Bursagücü Gençlik ve Spor Kulübü adına yarışan Muhammed Khalvandi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünya rekortmeni olmanın sevincini yaşadığını söyledi.



Dubai'de 12-15 Şubat'ta düzenlenen 2024 Dünya Para Atletizm Grand Prix'inde cirit atmada altın madalya kazandığını anımsatan Muhammed, şöyle devam etti:



"Dubai'de rekoru kıramamıştım. Türkiye'deki organizasyonda daha iyi atış yaptım. Burası bana daha iyi geliyor. Burada antrenman yapıp çalışıyorum. Çok gururlandım. 5 ay önce dünya şampiyonası (Fransa Para Atletizm Dünya Şampiyonası) vardı. Orada aynı hırsı ve heyecanı yaşayamamıştım. Burada çok heyecanlandım. Güzel atış yaptım ve dünya rekorunu kırdım."



Milli sporcu Muhammed, Paris Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazanmak istediğini belirterek, şöyle konuştu:



"En iyi dereceleri atmak için çalışıyorum. Antrenmanlara devam edeceğim. Ciritte 53-54 metreye ulaşmak için çalışıyorum. 3 ay sonra yeni bir dünya şampiyonası var. Daha sonra Paris Paralimpik Oyunları'na gideceğiz. İnşallah orada da tekrar bu dereceyi, belki daha fazlasını atacağım. Bunun için çalışıyorum. Dünya rekortmeni olarak olimpiyatlarda Türk bayrağının birinci gelmesini istiyorum. Bu bana mutluluk veriyor. Antrenörüm, kulübüm, federasyon başkanımız ve Bakanlığımız bana çok destek veriyor. Onlara teşekkür ediyorum."



Çeşitli branşlarda müsabakaların sürdüğü organizasyon 21 Şubat Çarşamba (yarın) sona erecek.





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