Milli hentbolcular yarı finale lider çıktı

Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda Türkiye Hentbol Kadın Milli Takımı, Özbekistan'ı yenerek gruptan lider çıkmayı başardı.

Haber; AA, Fotoğraf; THF
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Milli hentbolcular yarı finale lider çıktı
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11 Ağustos 2022 18:10
A Milli Kadın Hentbol Takımı, 5. İslami Dayanışma Oyunları'ndaki A Grubu üçüncü maçında Özbekistan'ı 42-29 yenerek yarı finale grup lideri olarak çıktı.

Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 23-14 önde tamamlayan ay-yıldızlılar, maçı 42-29 kazanarak grubundaki üçüncü maçından da galibiyetle ayrıldı.

Türkiye, 13 Ağustos Cumartesi günü B Grubu ikincisiyle yarı final mücadelesinde karşı karşıya gelecek.

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