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Milli güreşçilerden 2 altın

Küba'daki Granma y Cerro Pelado Turnuvası'na katılan Taha Akgül ve Hüseyin Gündüz, kazandıkları altın madalyaları Mehmetçik'e armağan etti.

Kaynak: AA
Milli güreşçilerden 2 altın
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23 Şubat 2018 12:46
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ABD'deki kamp çalışmalarını bitirdikten sonra Küba'da turnuvaya katılan milli güreşçiler Taha Akgül ve Hüseyin Gündüz, birer altın madalya kazandı.

Başkent Havana'da düzenlenen Granma y Cerro Pelado Turnuvası'nda mücadele eden erkekler serbest stil 125 kiloda Taha Akgül ve 92 kiloda mindere çıkan Hüseyin Gündüz, birer altın madalya aldı.

Taha, turnuvanın çeyrek finalinde Kanadalı Sean Allan Molle'yi 10-0, yarı finalde ABD'li Ceron Francisco'yu 11-0 ve finalde de diğer ABD'li sporcu Ben Durbin'i 11-0 teknik üstünlüklerle yenerek, altın madalyaya uzandı.

Hüseyin Gündüz ise ilk turda ABD'li Nikko Reyes'i 10-0 teknik üstünlükle yenerek, çeyrek finale yükseldi. Türk güreşçi bu turda ABD'li Don Mc Neil'i 3-1 mağlup ederken, yarı finalde ABD'li Nick Heflin ile eşleşti. Rakibinin sakatlığın sonrasında maçtan çekilmesiyle Türk sporcu finale adını yazdırdı.

Hüseyin finalde Alman sporcu Gabriel Stark karşısında son saniyelerde aldığı bir puanla skoru 1-1'e taşıyarak, son puan alan sporcu olduğu için altın madalyanın sahibi oldu.

Milli güreşçiler, madalyalarını Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Mehmetçik'e armağan etti.

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