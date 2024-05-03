Fransa Ligue 1, 32. hafta maçında Toulouse ile Montpellier karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı konuk ekip Montpellier 2-1 kazandı.



Montpellier'e galibiyeti getiren golleri 27. dakikada Teji Savanier ve 81. dakikada Khalil Fayad kaydetti. Toulouse'un tek golü 34. dakikada Thijs Dallinga ile geldi.



Montpellier'de ilk golün sahibi Teji Savanier, 65. dakikada direkt kırmızı kart gördü. Toulouse'ta ise Rasmus Nicolaisen, 83. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.



Bu sonuçla birlikte Montpellier, puanını 40 yaparak rakibini sıralamada geçti. Toulouse, 5 maç sonra kaybederek 40 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki maçında Toulouse, şampiyon PSG ile deplasmanda karşılaşacak. Montpellier, evinde Monaco'yu ağırlayacak.





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