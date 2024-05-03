Bayrak Futbolu Türkiye Şampiyonası başladı

Bayrak Futbolu (Flag Football) Kadınlar Türkiye Şampiyonası'nın 2. etabı Afyonkarahisar'da başladı.



Türkiye Ragbi Federasyonu tarafından organize edilen ve Kocatepe Spor Kompleksi'ndeki atletizm sahasında gerçekleştirilen şampiyonaya, 24 takım katılıyor.



Şampiyonanın açılış karşılaşmasını, Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Fatih Topuz, Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu ve federasyon yetkilileri takip etti.



İsmail Hakkı Kasapoğlu, Afyonkarahisar Valiliği himayelerinde önemli bir organizasyona ev sahipliği yaptıklarını belirtti.



Şampiyonaya katılan takımlara başarılar dileyen Kasapoğlu, "Flag futbolu, Türkiye'de gelişmekte olan bir spor branşı. Bu tür turnuvaların bu spora olan ilgiyi artıracağına inanıyorum. Afyonkarahisar her zaman sporun ve sporcuların yanında olmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.



Müsabakalar 5 Mayıs'ta sona erecek.





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