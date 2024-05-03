Beşiktaş'ta sakatlık!

Beşiktaş'ın Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldiği maçta Omar Colley, sakatlığı sebebiyle oyuna devam edemedi.

Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Beşiktaş'ta sakatlık!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
03 Mayıs 2024 21:13
Son güncelleme 03 Mayıs 2024 23:28
Beşiktaş'ın Çaykur Rizespor ile karşılaştığı maçta sakatlık yaşandı.

Siyah beyazlı takımda Omar Colley, sakatlığı sebebiyle ikinci yarı sahaya çıkamadı.

Beşiktaş adına skoru 1-1'e getiren golü atan Colley'in yerine Joe Worrall oyuna dahil oldu.

CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Öte yandan karşılaşmada sarı kart gören Colley, cezalı duruma düştü.

Yıldız isim, ligin 36. haftasındaki Corendon Alanyaspor maçında forma giyemeyecek.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery