Beşiktaş'ta sakatlık!

Beşiktaş'ın Çaykur Rizespor ile karşılaştığı maçta sakatlık yaşandı.
Siyah beyazlı takımda Omar Colley, sakatlığı sebebiyle ikinci yarı sahaya çıkamadı.
Beşiktaş adına skoru 1-1'e getiren golü atan Colley'in yerine Joe Worrall oyuna dahil oldu.
CEZALI DURUMA DÜŞTÜ
Öte yandan karşılaşmada sarı kart gören Colley, cezalı duruma düştü.
Yıldız isim, ligin 36. haftasındaki Corendon Alanyaspor maçında forma giyemeyecek.
Siyah beyazlı takımda Omar Colley, sakatlığı sebebiyle ikinci yarı sahaya çıkamadı.
Beşiktaş adına skoru 1-1'e getiren golü atan Colley'in yerine Joe Worrall oyuna dahil oldu.
CEZALI DURUMA DÜŞTÜ
Öte yandan karşılaşmada sarı kart gören Colley, cezalı duruma düştü.
Yıldız isim, ligin 36. haftasındaki Corendon Alanyaspor maçında forma giyemeyecek.
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