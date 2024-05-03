Süper Lig'in 35. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında Alanyaspor'u konuk etti. Eryaman Stadyumu'ndaki maç 1-1 sona erdi.



Ankaragücü, 10. dakikada Anastasios Chatzigiovannis ile öne geçti. Alanyaspor, bu gole 90+5'te penaltıdan Oğuz Aydın ile cevap verdi.



Alanyaspor'da Furkan Bayır, 87. dakikada kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.



Bu sonucun ardından Ankaragücü 39, Alanyaspor 49 puana yükseldi.



Ankaragücü, ligin bir sonraki haftasında Hatayspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Emre Belözoğlu'nun ekibi, Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında ise hafta arasında Beşiktaş'a konuk olacak. Alanyaspor, ligin bir sonraki haftasında sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



5. dakikada soldan ceza sahasına giren Yusuf Özdemir'in sert şutunda kaleci Bahadır, soluna uzanarak topu kurtardı.



7. dakikada Chatzigiovanis'in ceza yayının solundan çektiği şutta, kaleci Ertuğrul meşin yuvarlağın sahibi oldu.



10. dakikada MKE Ankaragücü öne geçti. Flips'in ara pasında soldan ceza sahasına giren Chatzigiovanis, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.



19. dakikada savunma arkasına atılan topla buluşan Efkan Bekiroğlu, kalecinin önde olduğunu görünce uzaktan şansını denedi. Efkan'ın rakip yarı sahadan çektiği şutta top yan ağlarda kaldı.



34. dakikada Ali Sowe'un pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Bassogog'un çektiği şutta, ağlara gitmek üzere olan topu Furkan Bayır kafayla çıkardı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)





56. dakikada Coelho'nın ceza yayının önünden çektiği şutta, kaleci Bahadır topu yumruklayarak kurtardı.



76. dakikada Coelho'nun ceza sahasının dışından çektiği şutta, kaleci Bahadır topu tokatladı. Kaleciden dönen topla kale sahasının önünde buluşan Aliti'nin uygun durumda yaptığı vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.



90+2. dakikada Corendon Alanyaspor penaltı kazandı. Ali Kaan Güneren'in Hwang'ı düşürmesiyle hakem Emre Kargın beyaz noktayı gösterdi.



90+5. dakikada penaltıyı kullanan Oğuz Aydın, topu filelere göndererek skora eşitliği getirdi: 1-1.



Stat: Eryaman



Hakemler: Emre Kargın, Murat Temel, Murat Şener



MKE Ankaragücü: Bahadır Han Güngördü, Atakan Çankaya, Radakovic, Mujakic, Kitsiou, Pedrinho, Flips (Dk. 61 Ali Kaan Güneren), Efkan Bekiroğlu (Dk. 80 Tolga Ciğerci), Bassagog (Dk. 80 Cephas), Chatzigiovanis (Dk. 68 Rodrigues), Sowe (Dk. 61 Bajic)



Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Furkan Bayır, Aliti, Balkovec, Coelho, Fer, Oğuz Aydın, Efecan Karaca (Dk. 74 Janvier), Yusuf Özdemir (Dk. 63 Augusto), Ahmed Hassan (Dk. 63 Hwang)



Goller: Dk. 10 Chatzigiovanis (MKE Ankaragücü), 90+5 Oğuz Aydın (Penaltıdan) (Corendon Alanyaspor)



Kırmızı kart: Dk. 87 Furkan Bayır (Corendon Alanyaspor)



Sarı kartlar: Dk. 62 Radakovic, Dk. 68 Kitsiou, Dk. 90 Tolga Ciğerci (MKE Ankaragücü), Dk. 90+ 5 Oğuz Aydın (Corendon Alanyaspor)





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