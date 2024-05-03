Beşiktaş Emlakjet'ten Samsunspor'a 56 sayı fark

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 30. hafta maçında Beşiktaş Emlakjet, sahasında Reeder Samsunspor'u 111-55 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; Besiktas.com.tr
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Beşiktaş Emlakjet'ten Samsunspor'a 56 sayı fark
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03 Mayıs 2024 19:31
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 30. ve son hafta maçında Beşiktaş Emlakjet ile Reeder Samsunspor karşı karşıya geldi. 

Beşiktaş Emlakjet Spor Kompleksi'nde oynanan maçı Beşiktaş Emlakjet, 56 sayı farkla 111-55 kazandı. 

Bu sonuçla birlikte Beşiktaş Emlakjet, 21. galibiyetini aldı ve sezonu üçüncü bitirmeyi garantiledi. Daha önce küme düşmesi kesinleşen Reeder Samsunspor ise 27. kez kaybetti. 

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