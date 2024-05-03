Beşiktaş Emlakjet'ten Samsunspor'a 56 sayı fark

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 30. ve son hafta maçında Beşiktaş Emlakjet ile Reeder Samsunspor karşı karşıya geldi.



Beşiktaş Emlakjet Spor Kompleksi'nde oynanan maçı Beşiktaş Emlakjet, 56 sayı farkla 111-55 kazandı.



Bu sonuçla birlikte Beşiktaş Emlakjet, 21. galibiyetini aldı ve sezonu üçüncü bitirmeyi garantiledi. Daha önce küme düşmesi kesinleşen Reeder Samsunspor ise 27. kez kaybetti.





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