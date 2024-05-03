Galatasaray sutopunda şampiyon!

Galatasaray Sutopu Takımı, Süper Lig'de şampiyon oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; Galatasaray.org
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Galatasaray sutopunda şampiyon!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
03 Mayıs 2024 20:55
Galatasaray Erkek Sutopu Takımı, Spor Toto Süper Lig'de şampiyon oldu.

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig final serisinde ENKA ile karşılaştı. Seriye 1-0 önde başlayan Galatasaray, ENKA Havuzu'nda oynanan ilk maçı 16-8 kazanarak seride 2-0 öne geçti. Final serisinin ikinci maçı, Kalamış Engin Bora Sutopu Havuzu'nda yapıldı.

Karşılaşmayı 12-7 kazanan Galatasaray, seriyi 3-0 yaparak şampiyonluğunu ilan etti.

Sarı-kırmızılı ekip, bu başarısıyla Süper Lig'deki şampiyonluk sayısını 29'a yükseltti. Galatasaray, bu branşta en fazla şampiyon olan takım unvanını elinde bulunduruyor.

Galatasaray, geçen hafta da LEN Challenger Kupası'nı kazanmıştı.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery