Beykoz Üniversitesi Kadın Voleybol Takımı, 17 üniversitenin katıldığı İstanbul Üniversiteler Kadınlar 1. Ligini namağlup tamamlayarak İstanbul şampiyonu oldu.



Müsabakaların grup maçlarında Beykoz Üniversitesi Kadın Voleybol Takımı, Koç Üniversitesi, İstanbul Kültür Üniversitesi, İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesi ile mücadele etti. Çeyrek finalde Maltepe Üniversitesi'ni yenerek yarı finale çıkmaya hak kazanan sporcular, İstanbul Teknik Üniversitesi ile yaptığı maçtan da galip ayrıldı. Finalde Fenerbahçe Üniversitesi ile karşı karşıya gelen Beykoz Üniversitesi Kadın Voleybol Takımı İstanbul şampiyonu oldu.



ÖZMEN: TAKIM RUHU VE AZİM İLE SKORU 3-1 YAPARAK RAKİBİNİ MAĞLUP ETTİ



Şampiyonluk sonrası öğrencileri tebrik eden Beykoz Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Direktörü Enes Özmen takım ruhunun şampiyonluğa getiren en önemli faktörlerden biri olduğunu belirterek "Yarı final maçında takımımız saha içerisindeki özgüven ve inanç ile 3-2'lik skorla finale yükseldi. Finalde ise ilk set geride başlamasına rağmen birliktelik, takım ruhu ve azim ile skoru 3-1 yaparak rakibini mağlup etti ve adını şampiyonluğa yazdırdı. Şampiyonayı namağlup tamamlayan sporcularımız ve teknik ekibimiz ile gurur duyuyor, bu önemli maçta takımımızı yalnız bırakmayan, desteğini bizlerden esirgemeyen taraftar öğrencilerimize de ayrıca teşekkür ediyoruz. Başarının peşinden aynı azim ve kararlılıkla koşmaya devam edeceğiz" diye konuştu.



TASA: SIKI ÇALIŞMALARIMIZIN KARŞILIĞINI ALDIK



Beykoz Üniversitesi Kadın Voleybol Takım Kaptanı Beykoz Meslek Yüksekokulu Bilişim Güvenliği Teknolojisi Programı öğrencisi Melis Tasa ise "Öncelikle takım yolculuğumuzda başından sonuna kadar bizi destekleyen ve bizimle ilgilenen Beykoz Üniversitesi yönetimi ve Sağlık, Kültür ve Spor Direktörlüğümüze sonsuz teşekkürlerimizi iletiyoruz. Takım kaptanlığını yaptığım Beykoz Üniversitesi Voleybol Takımı namağlup olarak İstanbul Şampiyonu oldu. Başta takım Antrenörümüz Erhan Er'i ve sonrasında tüm takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Sıkı çalışmalarımızın karşılığını aldık. Önümüzdeki Türkiye Şampiyonası için inancımız tam; aynı coşku ve heyecan ile Türkiye Şampiyonluğu için kutlama yapmak istiyoruz" dedi.



Namağlup şekilde final etabına çıktıklarını belirten takım kaptanlarından Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu Dış Ticaret Programı öğrencisi Özge Yeşildağ, "Takım olarak kazandığımız galibiyetleri şampiyonluk ile taçlandırmak istiyorduk. Finalde ise Fenerbahçe Üniversitesi ile karşılaştık. Takımımızın birliği ve taraftarımızın mükemmel desteği ile namağlup İstanbul Şampiyonu olduk. Başta üniversite yönetimimize sonrasında Antrenörümüz Erhan Er'e ve desteğini bizden esirgemeyen öğrenci arkadaşlarımıza sonsuz teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.



Kazanılan şampiyonluğun ardından Beykoz Üniversitesi Kadın Voleybol Takımı 9-16 Mayıs tarihleri arasında Diyarbakır'da düzenlenecek olan Ünilig Finalleri'ne katılacak. Beykoz Üniversitesi Kadın Voleybol Takımı, Türkiye şampiyonluğu için mücadele edecek.





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