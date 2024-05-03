Halim Okta: "Kupa öncesi moral oldu"

Beşiktaş Teknik Sorumlusu Halim Okta, Rizespor karşısında alınan galibiyeti değerlendirdi.

Haber; Sporx.com
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Halim Okta: 'Kupa öncesi moral oldu'
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03 Mayıs 2024 22:47
Beşiktaş Teknik Sorumlusu Halim Okta, Rizespor karşısında alınan 3-2'lik galibiyeti değerlendirdi.

Halim Okta, "Tüm oyuncularımızı tebrik ediyorum, maçı hiç bırakmadılar. Çok hak ettikleri bir galibiyet aldılar." dedi.

Okta, sözlerine, "Oyuncularımız çok iyi, istekli oynadılar. Kazanmamız çok önemliydi. Bu iyi oyun sonucunda kazanmak önemli. Salı günü oynayacağımız kupa maçı öncesi bize moral oldu. Kötü giden günlerden sonra böyle bir galibiyet moral verici oldu." diye devam etti.

Halim Okta, son olarak, "Kötü geçen bir sezon oldu. Kupa bize moral olacak. Bu yüzden böyle bir galibiyet kupa öncesi iyi. Hedefimiz kupayı kazanmak. Bugünkü maçta güzel bir oyun ortaya koyan Rizespor'u da tebrik ediyorum, onlara başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

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