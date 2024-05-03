Erol Bulut için flaş açıklama: 'Cardiff City'de kalmaz!'

İngiliz eski futbolcu Carlton Palmer, Cardiff City Teknik Direktörü Erol Bulut'la ilgili açıklamalarda bulundu.



"GERİ DÖNÜŞ HARİKA"



Palmer, "Cardiff'te harika bir iş çıkardı. Orta sıralarda yer alıyorlar ve play-off'a on puan uzaklıktalar. Erol Bulut göreve geldiğinde küme düşme tehlikesiyle karşı karşıyaydılar. Bu yüzden geri dönüş harika." ifadelerini kullandı.



"PİŞMANLIK DUYABİLİRLER"



Cardiff City'nin 49 yaşındaki teknik adamla yeni sözleşme için görüşmesini değerlendiren İngiliz eski futbolcu, "Görüşmelerin verimli geçip geçmediğini bilmiyorum ama diğer Avrupa kulüplerinin yanı sıra Fiorentina'nın da onunla ilgilendiği haberleri var. Cardiff'te gecikmenin ne olduğunu ve yaptığı işler göz önüne alındığında neden onunla sözleşme imzalamadıklarını bilmiyorum. Cardiff, bu işi bir an önce halledemediği için pişmanlık duyabilir." dedi.



"KULÜPTE KALMASI ZOR"



Erol Bulut'la şu ana kadar yeni sözleşme imzalanmamasının kulübün suçu olduğunu söyleyen Palmer, "Sadece bir yıllık anlaşma imzaladı. Bu da serbest kalabileceği ve herhangi bir tazminat ödenmeyeceği anlamına geliyor. Bu gerçekten tuhaf bir durum. Kulübün, Erol Bulut'la görüşmelere geçen hafta başlamaya karar verdiği söyleniyor, bu çılgınca. Avrupa'dan gelen tekliflerle birlikte Erol Bulut'un Cardiff'le yeni sözleşme ihtimalinin düşük olduğunu ve Cardiff'in geç kaldığı için pişman olacağını düşünüyorum." diye konuştu.



EROL BULUT'UN PERFORMANSI



Geçtiğimiz yaz Cardiff City'nin başına geçen Erol Bulut, kulüpte çıktığı 49 maçta 21 galibiyet, 5 beraberlik ve 23 yenilgi yaşadı. Cardiff City, Championship'te 45 maçta topladığı 62 puanla 12. sırada yer alıyor.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU