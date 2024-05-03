Beşiktaş'a Semih'ten kötü haber!

Süper Lig'de sahasında Rizespor ile karşı karşıya gelen Beşiktaş'a kötü bir haber geldi.
Siyah-beyazlıların genç yıldızı Semih Kılıçsoy, 67'de gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Semih, gelecek hafta formasından uzak kalacak.
Beşiktaş, ligin bir sonraki haftasında Alanyaspor deplasmanına gidecek.
Siyah-beyazlıların genç yıldızı Semih Kılıçsoy, 67'de gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Semih, gelecek hafta formasından uzak kalacak.
Beşiktaş, ligin bir sonraki haftasında Alanyaspor deplasmanına gidecek.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU