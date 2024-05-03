Beşiktaş'a Semih'ten kötü haber!

Beşiktaş'ta, Rizespor karşılaşmasında sarı kart gören Semih Kılıçsoy, gelecek hafta cezalı duruma düştü.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'a Semih'ten kötü haber!
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03 Mayıs 2024 21:35
Süper Lig'de sahasında Rizespor ile karşı karşıya gelen Beşiktaş'a kötü bir haber geldi.

Siyah-beyazlıların genç yıldızı Semih Kılıçsoy, 67'de gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Semih, gelecek hafta formasından uzak kalacak.

Beşiktaş, ligin bir sonraki haftasında Alanyaspor deplasmanına gidecek.

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