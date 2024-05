Dünya Çocuklar Futbol Kupası düzenlenecek

Antalyaspor ve Lig34 Firması işbirliği ile Antalya'da düzenlenecek ve uluslararası futbol kulüplerinin katılacağı Antalya Dünya Çocuklar Kupası'nın (JWCA) tanıtımı yapıldı.



Serik ilçesi Belek turizm merkezinde The Land Of Legends Otel'de gerçekleştirilen tanıtım toplantısında konuşan Antalya Vali Yardımcısı Erol Tanrıkulu, Antalya'da 16-20 Mayıs'ta önemli bir organizasyona ev sahipliği yapacaklarını, ilk defa 8-15 yaş alt yaş gruplarında bir futbol turnuvası organizasyonu gerçekleştireceklerini söyledi.



Turnuvaya bugün itibarıyla 250 takımın kayıt yaptırdığını dile getiren Tanrıkulu, "Başlangıç olarak bu rakamları hayal etmemiştik. Devam eden süreçte bunun belki bin, bin 500 takıma çıkabileceğini düşünüyorum " dedi.



Turnuvanın Antalya ve Türkiye'nin tanıtımı açısından önemli olduğuna değinen Tanrıkulu, "Yurtdışından katılacak sporcular, küçük yaşlarda Antalya ile tanışmış olacaklar. İlerde Avrupa ve dünya kupasında yer alabilecek sporcular, ülkemizi tanımış olacak. Aynı zamanda Süper Lig başta olmak üzere kulüplerimizin alt yaş takımlarındaki çocuklarımız bu çocuklarımızla beraber olacak ve onların sistemlerini yakından tanımış olacak." diye konuştu.



Antalyaspor Kulübü Başkanı Sinan Boztepe de futbolun sadece yeşil sahalarda oynanan oyun olmaktan çıktığını, kültürel bir değer taşıdığını belirtti.



Bu bilincin farkında olarak yeni projeler üretmeye devam ettiklerini anlatan Boztepe, "Artık Antalya şehrinin tek markası olan Antalyaspor'un da Antalya şehrine öncülük ettiğini bilerek, bu bilinçle turizmde ve tarımda olduğu gibi spor dünyasında da markasal değerini arttırmak için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.



Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan ise Antalya'nın sporda da marka bir şehir haline geldiğini belirterek, dünyanın en önemli, en prestijli organizasyonlarına ev sahipliği yaptıklarını söyledi.



Lig.34 Firma Yöneticisi Mert Paflak da, 5 yıl önce "Çocuklar oynadıkça gelişir" düşüncesiyle yola çıktıklarını dile getirerek, binlerce çocuğun hayatına dokunduklarını anlattı.



Turnuvanın hakkında bilgi veren Paflak, "Turnuvada yaklaşık 22 sahamız olacak. Bizim maçlarımız 7 kişi oynanacak. Ufak yaşlarda 40 dakika sürecek. Büyük yaş gruplarında da 50 dakika olacak. Aynı anda 22 maç yapılacak. Her yaş grubunun finali Corendon Park Antalya Stadı'nda yapılacak." şeklinde görüş belirtti.





