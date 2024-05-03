Beşiktaş'ta Joe Worrall siftah yaptı

Beşiktaş'ta Joe Worrall, siyah-beyazlı takımla Rizespor'a karşı gol atarak ilk golünü kaydetti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Joe Worrall siftah yaptı
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03 Mayıs 2024 23:25
Beşiktaş'ta savunma oyuncusu Joe Worrall bir ilki yaşadı. 

Siyah-beyazlılıların ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Joe Worrall, siyah-beyazlı takımla ilk gol sevincini yaşadı.

Yeni takımıyla ligde 6 maça çıkan İngiliz oyuncu, attığı gol sonrasında büyük sevinç yaşadı. Worrall'ın golünün ardından Beşiktaş yedek kulübesi de gol sevincini saha içinde kutladı.

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