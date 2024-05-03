Ryan Babel'den Arne Slot açıklaması!

Türkiye'de son olarak Eyüpspor forması giyen Ryan Babel, Liverpool'un başına geçeceği konuşulan Arne Slot için açıklama yaptı.

Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Ryan Babel'den Arne Slot açıklaması!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
03 Mayıs 2024 18:08
Türkiye'de son olarak Eyüpspor forması giyen Ryan Babel, Liverpool'un başına geçeceği konuşulan Arne Slot için konuştu.

Ryan Babel yaptığı açıklamada, "Arne Slot, Hollanda'nın en iyi 3 teknik direktöründen biri. Kendi oyununu Premier Lig'de oynatmak isteyecektir ama orası biraz farklı." dedi.

Erik ten Hag'a değinen Slot, "Erik ten Hag, Ajax'ta çok iyi bir iş çıkardı ve oradan Manchester United'a geçti. Kendi sistemini uygulamak istedi ama bazı nedenlerden dolayı bu işe yaramadı. Şimdi ciddi şekilde tartışılıyor." şeklinde konuştu.

Babel ayrıca, "Liverpool, Jürgen Klopp'un felsefesine alışmış durumda. Onun kadar başarılı olamazsa büyük bir hayal kırıklığına uğrar." ifadelerini kullandı.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery