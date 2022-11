Milli güreşçi Rıza Kayaalp, 2022'yi zirvede kapattı

Milli güreşçi Rıza Kayaalp, 2022 yılında elde ettiği şampiyonluklarla Türk spor tarihine adını bir kez daha "altın" harflerle yazdırdı.



Türk sporunun en önemli isimlerinden Rıza Kayaalp, bu yıl hem Avrupa hem de dünya şampiyonu olarak çifte mutluluk yaşadı.



Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de 28 Mart-3 Nisan tarihlerinde düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 130 kilo finalinde Rus asıllı İtalyan Danila Sotnikov'u yenen Rıza Kayaalp, kariyerindeki 11. Avrupa şampiyonluğunu elde etti.



En fazla Avrupa şampiyonluğuna ulaşan Türk sporcu unvanının sahibi olan Rıza, böylece kendisine ait rekoru geliştirdi. Rıza'nın, 12 Avrupa şampiyonluğu bulunan Rus Aleksandr Karelin'in rekoruna ortak olmasına sadece bir şampiyonluk kaldı.



Milli güreşçi, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da 10-18 Eylül'de yapılan Dünya Güreş Şampiyonası'nda da kürsünün zirvesine çıktı. İranlı Amin Mirzazadeh ile yaptığı final müsabakasından galibiyetle ayrılan Rıza, 5. kez dünya şampiyonluğu yaşayan ilk Türk güreşçi olarak tarihe geçti.



Rıza Kayaalp, Dünya Güreş Birliğinin 2022 dünya sıralamasında grekoromen stil 130 kiloda zirvede yer aldı.



Kayaalp: "Kazanılması zor başarılar elde ettiğimi düşünüyorum"



Milli güreşçi Rıza Kayaalp, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her şampiyonada Türk bayrağını dalgalandırmayı hedeflediğini vurgulayarak, "Avrupa ve dünya şampiyonu olarak güzel bir yıl geçirdim. Zaten amacımız çalışmalarımızın karşılığını alabilmek. Bu, hem Avrupa hem de Dünya Şampiyonası'nda nasip oldu." dedi.



Performansını biraz daha artırarak yoluna devam etmek istediğini dile getiren Rıza, "Bir sonraki yıl da aynı başarıyı göstermek benim her zaman hedefim olmuştur. Bu sene 5. dünya şampiyonluğumu, toplamda 9. Dünya Şampiyonası madalyamı kazandım. 11. Avrupa şampiyonluğumu ve Avrupa'da 12. madalyamı elde ettim. Gerçekten kazanılması zor başarılar elde ettiğimi düşünüyorum. Dünya sıralamasında da topladığımız puanlarla birinci sırada yer aldım. Sıralamada birinci olarak yılı kapatmış olduk." ifadelerini kullandı.



Emeğinin karşılığını aldığı için mutlu olduğunu söyleyen milli güreşçi, "Son 2 yılım kaldı. Onu en iyi şekilde değerlendirip, 2023'te tekrar Avrupa ve dünya şampiyonu olmak istiyorum. 2024 Paris Olimpiyatları'nda da başarılarımı taçlandırıp, sporu bırakmak en büyük hayalim." değerlendirmesinde bulundu.



Rıza, gelecek yılın hazırlıklarına yavaş yavaş başladığını belirterek, şöyle devam etti:



"Kendimizi çok yormadan, yıpratmadan çalışmalarımıza başladık. Gücümü koruyacak şekilde çalışıyorum. Avrupa Şampiyonası'na daha 4-5 ay var. O yüzden çok acele etmiyorum. Artık yaşımız da ilerledi, daha bilinçli çalışmam gerekiyor. 2023 yılının nisan ayında Avrupa Şampiyonası, eylül sonunda da Dünya Şampiyonası var. Oralarda da aynı başarıyı göstermeyi, olimpiyat vizesini alabilmeyi amaçlıyorum."



Dünya Şampiyonası'nın gelecek yıl da Belgrad'da yapılacağının hatırlatılması üzerine Rıza, "Belgrad bize uğurlu geliyor. Belgrad'da ne zaman güreştiysem, hep şampiyonlukla ülkeme döndüm. İnşallah, tekrar olimpiyat vizesini şampiyonlukla almak nasip olur." şeklinde görüş belirtti.



Genç sporculara örnek olmayı amaçladığının altını çizen tecrübeli güreşçi, "İnşallah bizden sonra da aynı başarıları elde eden arkadaşlarımız olur. Sonuçta her şeyin bir sonu var, biz de bırakacağız. Yeter ki arkamızda güzel şeyler bırakalım. Bizi örnek alacak kardeşlerimiz olacaktır. Arkamızdan gelen kardeşlerimiz iyiler. Onların da katıldıkları şampiyonalarda madalya alabilecek kapasitede olduklarına inanıyorum." diye konuştu.



"Ay Vera güreşe çok meraklı"



Kızı Ay Vera'nın zaman zaman antrenmanlarda kendisine eşlik ettiğine değinen milli güreşçi Rıza Kayaalp, çalışmaların daha keyifli geçtiğini söyledi.



Ay Vera'nın güreşe meraklı olduğunu dile getiren Rıza, "Evimde antrenman yapabilecek bir alan oluşturdum. Arada kızımla da güreşiyoruz. Onu güreşe heveslendiriyorum. Güreşe çok meraklı. Tek kolda dönmeyi, boyunduruk oyununu çok iyi biliyor. Daha 26 aylık, 4-5 yaşına gelince daha da farklı olur." ifadelerini kullandı.





