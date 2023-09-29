Milli cimnastikçiler hazırlıklarını tamamladı

Milli sporcular, Belçika'da düzenlenecek 52. Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nın hazırlıklarını tamamladı.



Antwerp kentinde 30 Eylül-8 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek organizasyon öncesi kadın milliler Bilge Tarhan, Bengisu Yıldız, Sevgi Seda Kayışoğlu ve Derin Tanrıyaşükür, antrenörleri yönetiminde antrenman yaptı.



Milli cimnastikçiler, organizasyonun düzenleneceği Spor Sarayı'ndaki yarışma öncesi podyum antrenmanında dört alette son provalarını gerçekleştirdi.



HEDEF OLİMPİYAT KOTASI



Milli sporculardan Bengisu Yıldız, AA muhabirine, son antrenmanlarını yaptıklarını aktararak, "Tam olarak hazırız. 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na kota almayı hedefliyoruz. Dünya Şampiyonası'nda elimden geleni yapacağım." dedi.



Ay-yıldızlı sporcu Sevgi Seda Kayışoğlu da Dünya Şampiyonası öncesi son provaları tamamladıklarını belirterek, "Kendimi hazır hissediyorum. Ben ikinci kez Dünya Şampiyonası'na katılıyorum. Kendimi bu sene daha tecrübeli hissediyorum. Olimpiyat kotası alacağıma inanıyorum." diye konuştu.



Milli takım antrenörlerinden Munise Tuna, bugün yarışmanın son provasını yaptıklarına dikkati çekerek, "Geçen seneye oranla serilerimizin başlangıç notlarını artırdık. Daha iyi puanlar alacağımıza inanıyorum. Biz elimizden geleni yapacağız ve kotayı alacağız." şeklinde konuştu.



Antrenör İlkay Uğuz ise milli sporcuların kendilerini test ettiğini vurgulayarak, "Bir yıldır bu yarışma için hazırlanıyoruz. Artık yarışmaya hazırız. Olimpiyat kotası alacağımıza inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.



