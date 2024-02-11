Milli atletlerden tam 18 madalya

Türkiye, İstanbul'da düzenlenen 28. Balkan Salon Atletizm Şampiyonası'nda 5 altın, 8 gümüş ve 5 bronz madalya kazandı.



Atletizm Federasyonunun açıklamasına göre Ataköy Atletizm Salonu'nda yapılan organizasyonda 21 ülkeden 239 sporcu yarıştı.



Erkekler kategorisinde zirvenin sahibi 4 altın, 3 gümüş ve 3 bronz madalyayla Türkiye oldu. Türkiye, kadınlarda ise 1 altın, 5 gümüş ve 2 bronz madalyayla 3. sırayı aldı.



Madalya alan milli atletler şöyle:



Altın



4x400 metre kadın takımı: Elif Polat, Sıla Koloğlu, Büşra Barbaros, Eda Nur Tulum



Erkekler 400 metre: Berke Akçam



Erkekler 800 metre: Ömer Faruk Bozdağ



Erkekler üç adım atlama: Can Özüpek



4x400 metre erkek takımı: Yağız Canlı, İlyas Çanakçı, Oğuzhan Kaya, Berke Akçam



Gümüş



Kadınlar 400 metre: Edanur Tulum



Kadınlar 1500 metre: Burcu Subatan



Kadınlar 3000 metre: Pelinsu Şahin



Kadınlar üç adım atlama: Gizem Akgöz



Kadınlar gülle atma: Emel Dereli



Erkekler 60 metre: Ertan Özkan



Erkekler 60 metre engelli: Mikdat Sevler



Erkekler 1500 metre: Mehmet Çelik



Bronz



Kadınlar 60 metre: Simay Özçiftçi



Kadınlar 400 metre: Sıla Koloğlu



Erkekler 60 metre: Aykut Ay



Erkekler 800 metre: Salih Teksöz



Erkekler 1500 metre: Abdurrahman Gediklioğlu



