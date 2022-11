Milli atıcı Cevat Karagöl'ün madalya hayali

Ordulu milli atıcı Cevat Karagöl, daha önce üç kez katıldığı paralimpik oyunlarında ulaşamadığı madalya hayalini 2024'te Paris'te gerçeğe dönüştürmeyi hedefliyor.



Birleşik Arap Emirlikleri'nde 6-17 Kasım'da gerçekleştirilen Dünya Şampiyonası'nı 1 altın ve 2 gümüş madalyayla tamamlamayan Cevat Karagöl, 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na kota aldı.



Milli sporcu, dünya şampiyonasının ardından geldiği Ordu'da, antrenmanlarını Havalı Silahlar Atış Poligonu'nda sürdürüyor.



Cevat Karagöl, AA muhabirine, madalya serüveninin 2005'te Avrupa Şampiyonası'nda başladığını, sonraki süreçte 2008, 2012 ve 2016 Paralimpik Oyunları'na katılma şansı elde ettiğini söyledi.



Başarılı atıcı, 2014 yılında dünya şampiyonluğu gibi önemli derecesi olduğunu belirterek, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılma şansını ise kıl payı kaçırdığını ifade etti.



Birleşik Arap Emirlikleri'nde gerçekleştirilen Dünya Şampiyonası'nda 3 branşta mücadele ettiğini, 1 altın ve 2 bronz madalya kazandığını kaydeden Karagöl, böylece kariyerinde dördüncü kez Türkiye'yi paralimpik oyunlarında temsil edeceğini aktardı.



Cevat Karagöl, ülkesini bu alanda bir kez daha temsil edeceği için gurur duyduğunu dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Böyle spor organizasyonlarına sıradan katılma hakkınız yok. Belli aşamalardan geçerek, birtakım sıralamalara girdikten sonra bu oyunlar için kota alabiliyorsunuz. Bu anlamda baktığınız zaman dördüncü kez paralimpik oyunlarına katılabilmek büyük başarı. Bu başarının altında yatan en büyük neden istikrar ve yeterince çalışmak. Biz elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz."



- "Kariyerimi olimpiyat madalyası ile tamamlamak istiyorum"



Her sporcunun Paralimpik Oyunları'nda madalya kazanmak istediğine işaret eden Karagöl, "Daha önceki 3 paralimpik oyunlarında çok istediğim madalyaları almayı başaramamıştım. Şimdi önümde bir fırsat daha var. İlk amacım finalde yer almak. Çünkü finale yükselerek en iyilerin arasında oluyorsunuz. Finale kaldığınız zaman da her an madalya gelebilir demek. Benim de son paralimpik oyunum diye düşünüyorum. Kariyerimi olimpiyat madalyasıyla tamamlamak istiyorum." diye konuştu.



Karagöl, koleksiyonunda tek eksik madalyanın olimpiyat madalyası olduğunu belirterek, "Kariyerimdeki bu eksik madalyayı kazanmayı çok istiyorum. Bunun için de elimden gelen her şeyi yapmaya hazırım. Bu madalyanın renginin de altın olması bizleri çok mutlu eder." ifadelerini kullandı.



- "Çok iyi bir hazırlık süreci geçirmek istiyorum"



Milli atıcı, 2024'e kadar en iyi şekilde hazırlık süreci geçirmek istediğini vurgulayarak, "Bunun için önce Ordu'da çok iyi bir hazırlık süreci geçirmek istiyorum. Ordu, hazırlanma aşamasının en önemli ayağı olacak. Daha sonra milli takım kamplarında eksiklerimi tamamlamak istiyorum. Önümüzdeki bu süreçte dünyada bazı yarışlara da katılım sağlayacağız. Buralarda da yeni madalyalar kazanmak istiyorum. Bunları yapacak ve başaracak altyapı ve tecrübeye sahibiz." dedi.









