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Miller: "Brooklyn'in en önemli oyuncusu Harden değil, Durant!"

Hall of Fame oyuncu Reggie Miller, Brooklyn Nets'teki en önemli oyuncunun James Harden'dan ziyade Kevin Durant olduğunu söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Hall of Fame oyuncu Reggie Miller, Brooklyn Nets'teki en önemli oyuncunun James Harden'dan ziyade Kevin Durant olduğunu söyledi.

Miller, The Dan Patrick Show'da yakın zamanda yaptığı bir röportajda, KD'nin neden Nets için Harden'dan daha değerli bir parça olduğunu şu şekilde dile getirdi:

"Maç sonlarında işi bitirebilmesi ve ligdeki tartışmasız en iyi oyuncu olmasından ötürü, KD'yi uzun süre kaybetmeyi göze alamayacaklarını düşünüyorum.

Kyrie, top hakimiyeti ve şut sokma yeteneği nedeniyle ikinci opsiyon olur ve bence James Harden sonunda döndüğünde, fiili oyun kurucu rolünü üstlenir. Gerektiğinde çok şeyden feragat eder ve skor da üretebilir, ancak geri döndüğünde bu takımın gerçek point guardının o olacağını düşünüyorum."


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