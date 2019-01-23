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Milan'dan Piatek için 38 milyon euro

AC Milan, Krzysztof Piatek'in transferi için Genoa ile bonuslarla birlikte yaklaşık 38 milyon euro bonservis bedeline anlaşmaya vardı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Milan'dan Piatek için 38 milyon euro
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23 Ocak 2019 02:41
AC Milan, Gonzalo Higuain'in ayrılmasının beklendiği bugünlerde Genoa ile anlaşmaya vardı.

İtalyan basınına göre AC Milan, Genoa'nın Polonyalı golcüsü Krzysztof Piatek'in transferi için 35 milyon euro bonservis, 2-3 milyon euro bonus karşılığında anlaşmaya vardı.

Milan cephesi geçtiğimiz günlerde Piatek ile ilgilendiklerini açıklamıştı. Kırmızı-siyahlı ekibin birkaç gün içerisinde Piatek'in transferini resmen açıklaması bekleniyor.

Piatek, Genoa formasıyla bu sezon Serie A'da 19 maçta 13 gole imza attı.



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