Milan'dan Piatek için 38 milyon euro

AC Milan, Gonzalo Higuain'in ayrılmasının beklendiği bugünlerde Genoa ile anlaşmaya vardı.
İtalyan basınına göre AC Milan, Genoa'nın Polonyalı golcüsü Krzysztof Piatek'in transferi için 35 milyon euro bonservis, 2-3 milyon euro bonus karşılığında anlaşmaya vardı.
Milan cephesi geçtiğimiz günlerde Piatek ile ilgilendiklerini açıklamıştı. Kırmızı-siyahlı ekibin birkaç gün içerisinde Piatek'in transferini resmen açıklaması bekleniyor.
Piatek, Genoa formasıyla bu sezon Serie A'da 19 maçta 13 gole imza attı.
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İtalyan basınına göre AC Milan, Genoa'nın Polonyalı golcüsü Krzysztof Piatek'in transferi için 35 milyon euro bonservis, 2-3 milyon euro bonus karşılığında anlaşmaya vardı.
Milan cephesi geçtiğimiz günlerde Piatek ile ilgilendiklerini açıklamıştı. Kırmızı-siyahlı ekibin birkaç gün içerisinde Piatek'in transferini resmen açıklaması bekleniyor.
Piatek, Genoa formasıyla bu sezon Serie A'da 19 maçta 13 gole imza attı.
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