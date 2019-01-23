Milan'dan Piatek için 38 milyon euro

, Gonzalo Higuain'in ayrılmasının beklendiği bugünlerdeile anlaşmaya vardı.İtalyan basınına göre AC Milan, Genoa'nın Polonyalı golcüsü'in transferi için 35 milyon euro bonservis, 2-3 milyon euro bonus karşılığında anlaşmaya vardı.Milan cephesi geçtiğimiz günlerde Piatek ile ilgilendiklerini açıklamıştı. Kırmızı-siyahlı ekibin birkaç gün içerisinde Piatek'in transferini resmen açıklaması bekleniyor.Piatek, Genoa formasıyla bu sezon Serie A'da 19 maçta 13 gole imza attı.