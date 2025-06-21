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Milan, Granit Xhaka ile anlaştı!

Milan, Bayer Leverkusen forması giyen İsviçreli orta saha Granit Xhaka ile anlaşmaya vardı.

calendar 21 Haziran 2025 17:15 | Son Güncelleme Tarihi: 21 Haziran 2025 17:47
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Milan, Granit Xhaka ile anlaştı!
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Milan, Bayer Leverkusen'in deneyimli orta saha oyuncusu Granit Xhaka ile anlaşmaya vardı.

Calciomercato'nun haberine göre Fenerbahçe ve Galatasaray ile adı anılan İsviçreli yıldız, Milan'la sezon başına 4 milyon Euro maaş ve bonuslar içeren üç yıllık bir sözleşme için el sıkıştı.

LEVERKUSEN İLE PAZARLIK

Ancak transferin gerçekleşmesi için Milan'ın, Leverkusen'i ikna etmesi gerekiyor. Milan'ın Xhaka için Leverkusen'e 10 milyon Euro'luk bir teklif sunmayı planladığı belirtiliyor.

OYUNCUNUN PERFORMANSI

32 yaşındaki orta saha, geride kalan sezonunda Bundesliga'da 34 maça çıktı, 2 gol atıp 7 asist yaptı.


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