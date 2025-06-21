Milan, Granit Xhaka ile anlaştı!

Milan, Bayer Leverkusen'in deneyimli orta saha oyuncusu Granit Xhaka ile anlaşmaya vardı.



Calciomercato'nun haberine göre Fenerbahçe ve Galatasaray ile adı anılan İsviçreli yıldız, Milan'la sezon başına 4 milyon Euro maaş ve bonuslar içeren üç yıllık bir sözleşme için el sıkıştı.



LEVERKUSEN İLE PAZARLIK



Ancak transferin gerçekleşmesi için Milan'ın, Leverkusen'i ikna etmesi gerekiyor. Milan'ın Xhaka için Leverkusen'e 10 milyon Euro'luk bir teklif sunmayı planladığı belirtiliyor.



OYUNCUNUN PERFORMANSI



32 yaşındaki orta saha, geride kalan sezonunda Bundesliga'da 34 maça çıktı, 2 gol atıp 7 asist yaptı.



